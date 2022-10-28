Российские спецслужбы пытаются сбросить прозападное правительство в Молдове, – WP

По данным украинской и западной разведки, Кремль снова использует газ как ключевой рычаг давления на Кишинев. Молдова почти на 100% зависит от российского газа. Партия Шор уже обещает контракт на дешевый газ.

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Украинская разведка получила данные о попытках ФСБ сбросить прозападное правительство в Молдове. Об этом сообщает The Washington Post, которые ознакомились с документами.

В прошлом месяце тысячи людей собирались у президентского дворца Молдовы, призывая уйти президента в отставку. За организацией митинга стоит Илан Шор, которого уже похвалил один из высокопоставленных российских политиков. Он уже предложил Шору дешевый контракт на газ.

Илан Шор является главной фигурой в усилиях Кремля по подрыву Молдову, свидетельствуют разведданые украинской, молдавской и западной разведки. ФСБ несмотря на войну в Украине, направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России на развитие сети молдавских политиков и переориентацию страны на Москву.

[ + – ] Активисты партии Шор

США уже ввели санкции против Шора за координацию политических беспорядков в Молдове и пророссийские взгляды. Россия снова делает ставку на газ в попытках вернуть под свой контроль Молдову. Угрозы оккупации Одессы нет, а от этого и Приднестровье так и остается оккупированной частью Молдовы. Танки оттуда не хлынут для оккупации страны. Поэтому РФ делает ставку на удары по инфраструктуре Украины, чтобы газ перестал поступать в Молдову.

Молдова зависима от российского газа

Молдова, которая вместе с Украиной получила статус кандидата в ЕС в июне, особенно уязвима для российского давления из-за своей почти 100-процентной зависимости от российского газа. Более чем пятикратный рост цен на газ в этом году сильно ударил по 2,5-миллионного населению. Счета за электроэнергию в настоящее время составляют более 60 процентов от средних расходов на проживание.

[ + – ] Илан Шор обещает низкие цены на газ

На территории Приднестровья находится электростанция, которая поставляет 70% электроэнергии в стране. Другие 30 поставляла Украина, но с каждым обстрелом ее возможности в экспорте электричества ограничиваются.

"Каждая бомба, которая падает на украинскую электростанцию, — это бомба, которая также падает на молдовское электроснабжение", — сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Зимой пророссийские протесты могут усилиться из-за энергетического кризиса. Новый антикоррупционный прокурор Молдовы в этом месяце задержал 24 человека, включая членов партии Шор, в связи с предполагаемым незаконным финансированием демонстраций, а прокурор заявил, что следователи изъяли 20 черных мешков, набитых 3,5 миллионами леев (около 181 тысячи долларов).

Напомним, Молдова хочет приобрести средства ПВО, после пролета российской ракеты над ее территорией. Также в Молдове рассматривают вопрос объявления частичной мобилизации.