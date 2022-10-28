Російські спецслужби намагаються скинути прозахідний уряд у Молдові, – WP

За даними української та західної розвідки, Кремль знову використовує газ як ключовий важіль тиску на Кишинів. Молдова майже на 100% залежить від газу. Партія Шора уже обіцяє контракт на дешевий газ.

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Українська розвідка отримала дані про спроби ФСБ скинути прозахідний уряд у Молдові. Про це повідомляє The Washington Post, які ознайомились із документами.

Минулого місяця тисячі людей збиралися біля президентського палацу Молдови, закликаючи піти президента у відставку. За організацією мітингу стоїть Ілан Шор, якого вже похвалив один із високопоставлених російських політиків. Він уже запропонував Шору дешевий контракт на газ.

Ілан Шор є головною фігурою у зусиллях Кремля з підриву Молдови, свідчать розвіддані української, молдавської та західної розвідки. ФСБ, попри війну в Україні, направила десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних компаній Росії на розвиток мережі молдавських політиків та переорієнтацію країни на Москву.

[ + – ] Активісти партії Шора

США вже запровадили санкції проти Шора за координацію політичних заворушень у Молдові та проросійські погляди. Росія знову робить ставку на газ у спробах повернути під свій контроль Молдову. Загрози окупації Одеси немає, а від цього Придністров'я так і залишається окупованою частиною Молдови. Танки звідти не ринуть для окупації країни. Тому РФ робить ставку на удари по інфраструктурі України, щоб газ перестав надходити до Молдови.

Молдова залежить від російського газу

Молдова, яка разом з Україною набула статусу кандидата в ЄС у червні, особливо вразлива для російського тиску через свою майже 100-відсоткову залежність від російського газу. Понад п'ятикратний ріст цін на газ цього року сильно вдарив по 2,5-мільйонному населенню. Рахунки за електроенергію нині становлять понад 60 відсотків середніх витрат на проживання.

[ + – ] Ілан Шор обіцяє низькі ціни на газ

На території Придністров'я знаходиться електростанція, що постачає 70% електроенергії в країні. Інші 30 постачала Україна, але з кожним обстрілом її можливості в експорті електрики обмежуються.

"Кожна бомба, яка падає на українську електростанцію, — це бомба, яка також падає на молдовське електропостачання", — сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Взимку проросійські протести можуть посилитися через енергетичну кризу. Нового антикорупційного прокурора Молдови цього місяця затримано 24 особи, включаючи членів партії Шора, у зв'язку з передбачуваним незаконним фінансуванням демонстрацій, а прокурор заявив, що слідчі вилучили 20 чорних мішків, набитих 3,5 мільйонами леїв (близько 181 тисячі доларів).

Нагадаємо, Молдова хоче придбати засоби ППО після прольоту російської ракети над її територією. Також у Молдові розглядають питання оголошення часткової мобілізації.