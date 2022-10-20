Молдова хоче придбати засоби ППО після прольоту російської ракети над її територією

Глава Міноборони зазначає, що армія повинна мати засоби для реакції, коли порушується їх повітряний простір.

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Міністр оборони Молдови Андрій Носатий заявив, що його відомство хоче придбати нові засоби ППО через порушення повітряного простору російськими ракетами. Про це повідомляє Defense News.

Кілька днів тому в молдавський повітряний простір залетіли російські ракети, які були запущені з Чорного моря для ударів по Україні. Носатий заявив, що за нормальних обставин сили протиповітряної оборони повинні вступати в дію, коли порушується повітряний простір для перехоплення цілі, чи то ракети, чи то літаки.

У Молдові планується ухвалити законодавство, яке дозволить створити багаторічну програму для оборонних закупівель. В уряді сподіваються, що західні партнери допоможуть із закупівлею ЗРК, оскільки вони коштують великих грошей.

Також на початку 2023 року Молдова почне отримувати з Німеччини нові безпілотники й інше військове спорядження. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Молдові розпочали курс на оновлення збройних сил. Влада побоюється, що вона може стати наступною метою для Кремля.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що Молдова розглядає можливість оголошення часткової мобілізації для підвищення можливостей армії реагувати на погрози.

Раніше президентка Мая Санду виступила за покарання проросійських громадян. Ті, хто виправдовує вбивство українців, є небезпечними для підтримки миру в країні.