У Молдові розглядають можливість оголошення часткової мобілізації

Міністерство оборони може піти на часткову мобілізацію, щоб підвищити здатність збройних сил реагувати на загрози

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Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що в країні розглядають можливість оголошення часткової мобілізації. Про це повідомляє PRO TV.

За словами глави оборонного відомства, у разі виникнення загрози безпеці Молдови уряд може піти на часткову мобілізацію в країні. Але спершу треба провести ретельний аналіз ситуації.

"Метою такої мобілізації буде підвищення здатності збройних сил республіки реагувати на погрози", — заявив міністр.

Також Носатий зазначив, що Молдові доведеться закрити свій повітряний простір через пуск російських ракет по Україні. Під час масованого обстрілу 10 жовтня три ракети порушили молдовський повітряний простір, перш ніж потрапити на українську територію. Проте пізніше у Міноборони Молдови спростували інформацію про захід російської ракети до повітряного простору країни.

Нагадаємо, президент Мая Санду виступила за покарання проросійських громадян. Ті, хто виправдовує вбивство українців, небезпечні для підтримки миру в країні.

Раніше в МЗС Молдови обурилися тим, що три російські ракети порушили їхній повітряний простір під час масованого обстрілу України.