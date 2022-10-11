Небезпечні для суспільства: Санду виступила за покарання громадян, які підтримують РФ

Молдовська лідерка заявила, що ті, хто виправдовує вбивство українців у своїх домівках, є небезпечними для підтримки миру в країні.

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Президентка Молдови Мая Санду заявила, що люди, які виправдовують вбивство українців, війну та Росію, є небезпечними для суспільства. Про це повідомляє місцеве російськомовне видання Actualitati.

Молдовська президентка наголосила, що вони мирна країна. Молдова поважає територіальну цілісність і суверенітет інших країн, тому вони вимагають того самого і до своїх кордонів. Влада робить все, щоб зберегти і мир і спокій у країні. Водночас спроб дестабілізувати ситуацію в країні стає дедалі більшими і масштабнішими.

Також під час брифінгу для преси Санду порушила питання про громадян, які підтримують війну в Україні. Вони небезпечні для суспільства.

"Люди, які виправдовують вбивство українців у своїх домівках, небезпечні для суспільства, небезпечні для миру в нашій країні. Громадяни, які підтримують війну та Російську Федерацію, мають бути суворо покарані. В інший період ці люди підтримали б Голокост. Зрадники Батьківщини дадуть відповідь за законом!", — Заявила Санду.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Мая Санду заявила, що у Молдові позбавлятимуть громадянства тих, хто поїде воювати проти України. Водночас у МЗС Молдови обурені тим, що три російські ракети порушили їхній повітряний простір під час масованого обстрілу України.