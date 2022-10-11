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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Небезпечні для суспільства: Санду виступила за покарання громадян, які підтримують РФ

Мая Санду про підтримку Росії
Санду виступає за покарання громадян, які підтримують РФ та війну

Молдовська лідерка заявила, що ті, хто виправдовує вбивство українців у своїх домівках, є небезпечними для підтримки миру в країні.

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Президентка Молдови Мая Санду заявила, що люди, які виправдовують вбивство українців, війну та Росію, є небезпечними для суспільства. Про це повідомляє місцеве російськомовне видання Actualitati.

Молдовська президентка наголосила, що вони мирна країна. Молдова поважає територіальну цілісність і суверенітет інших країн, тому вони вимагають того самого і до своїх кордонів. Влада робить все, щоб зберегти і мир і спокій у країні. Водночас спроб дестабілізувати ситуацію в країні стає дедалі більшими і масштабнішими.

Також під час брифінгу для преси Санду порушила питання про громадян, які підтримують війну в Україні. Вони небезпечні для суспільства.

"Люди, які виправдовують вбивство українців у своїх домівках, небезпечні для суспільства, небезпечні для миру в нашій країні. Громадяни, які підтримують війну та Російську Федерацію, мають бути суворо покарані. В інший період ці люди підтримали б Голокост. Зрадники Батьківщини дадуть відповідь за законом!", — Заявила Санду.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Мая Санду заявила, що у Молдові позбавлятимуть громадянства тих, хто поїде воювати проти України. Водночас у МЗС Молдови обурені тим, що три російські ракети порушили їхній повітряний простір під час масованого обстрілу України.