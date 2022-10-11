Опасны для общества: Санду выступила за наказание граждан, поддерживающих РФ

Молдавский лидер заявила, что те, кто оправдывает убийство украинцев в своих домах, опасны для поддержания мира в стране.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что люди, которые оправдывают убийство украинцев, войну и Россию, представляют опасность для общества. Об этом сообщает местное русскоязычное издание Actualitati.

Молдавский президент подчеркнула, что они мирная страна. Молдова уважает территориальную целостность и суверенитет других стран, поэтому того же они требуют и к своим границам. Власти делают все, чтобы сохранить и мир и спокойствие в стране. Вместе с тем попытки дестабилизировать ситуацию в стране становится все больше и масштабнее.

Также в ходе брифинга для прессы Санду затронула вопрос о гражданах, которые поддерживают войну в Украине. Они опасны для общества.

"Люди, оправдывающие убийство украинцев в своих домах, опасны для общества, опасны для мира в нашей стране. Граждане, поддерживающие войну и Российскую Федерацию, должны быть сурово наказаны. В другой период эти люди поддержали бы Холокост. Предатели Родины ответят по закону!", – заявила Санду.

Напомним, в конце сентября президент Майя Санду заявила, что в Молдове будут лишать гражданства тех, кто поедет воевать против Украины. Вместе с тем в МИД Молдовы возмущены тем, что три российские ракеты нарушили их воздушное пространство в ходе массированного обстрела Украины.