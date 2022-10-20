Молдова хочет приобрести средства ПВО после пролета российской ракеты над ее территорией

Глава Минобороны отмечает, что у армии должны быть средства для реакции, когда нарушается их воздушное пространство.

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Министр обороны Молдовы Андрей Носатый заявил, что его ведомство хочет приобрести новые средства ПВО из-за нарушения воздушного пространства российскими ракетами. Об этом сообщает Defense News.

Несколько дней назад в молдавское воздушное пространство залетели российские ракеты, которые были запущены с Черного моря для ударов по Украине. Носатый заявил, что при нормальных обстоятельствах силы противовоздушной обороны должны вступать в действие, когда нарушается воздушное пространство для перехвата цели, будь-то ракеты или самолеты.

В Молдове планируется принять законодательство, которе позволит создать многолетнюю программу для оборонных закупок. В правительстве надеются, что западные партнеры помогут с закупкой ЗРК так как они стоят больших денег.

Также в начале 2023 года Молдова начнет получать из Германии новые беспилотники и другое военное снаряжение. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Молдове начали курс на обновление вооруженных сил. Власти опасаются, что они могут стать следующей целью для Кремля.

Напомним, 12 октября сообщалось, что Молдова рассматривает возможность объявления частичной мобилизации для повышения возможностей армии реагировать на угрозы.

Ранее президент Майя Санду выступила за наказание пророссийских граждан. Те, кто оправдывает убийство украинцев, опасны для поддержания мира в стране.