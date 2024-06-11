Молдова — Україна: де дивитися контрольний матч перед Євро-2024

У заявку на матч проти Молдови потрапили всі футболісти, яких Сергій Ребров заявив до списку гравців національної команди на Євро-2024.

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11 червня збірна України зіграє контрольний матч із командою Молдови в рамках підготовки до Чемпіонату Європи, який стартує через три дні. Зустріч відбудеться на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі, початок — о 19:00 за київським часом.

Молдова — Україна: де дивитися матч

Форма збірної України

У прямому ефірі матч покажуть місцеві телеканали "Суспільного" ("Суспільне" Миколаїв, "Суспільне" Львів тощо), а також платформа Megogo, крім OTT-сервісів.

До всього іншого, аудіотрансляцію матчу можна буде слухати в ефірі радіо "Промінь".

Раніше українська збірна п'ять разів грала з командою Молдови. На рахунку синьо-жовтих — три перемоги. Ще дві зустрічі завершилися нічиєю.

Рейтинг збірної України

Згідно з квітневим рейтингом ФІФА, Україна посідає 22 сходинку, Молдова — 153-ю.

Рейтинг збірної України

Україна зіграє в жовтому комплекті форми, Молдова — у синьому.

Склад збірної України на матч проти Молдови

В офіційній заявці збірної на гру з Молдовою значаться всі футболісти, які потрапили до списку гравців національної команди на Євро-2024.

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Нагадаємо, що в минулому матчі проти команди Польщі Артем Довбик забив гол, але при цьому підопічні Сергія Реброва програли: 1:3.

Також повідомлялося, що в попередньому контрольному матчі Україна домоглася нічиєї з Німеччиною. Статистика ударів по воротах: 13:3 на користь німців.