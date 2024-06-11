Молдова — Украина: где смотреть контрольный матч перед Евро-2024

В заявку на матч против Молдовы попали все футболисты, которых Сергей Ребров заявил в список игроков национальной команды на Евро-2024.

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11 июня сборная Украины сыграет контрольный матч с командой Молдовы в рамках подготовки к Чемпионату Европы, который стартует через три дня. Встреча состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, начало — в 19:00 по киевскому времени.

Молдова — Украина: где смотреть матч

Форма сборной Украины

В прямом эфире матч покажут местные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне" Николаев, "Суспільне" Львов и т.д.), а также платформа Megogo, кроме OTT-сервисов.

Ко всему прочему, аудиотрансляцию матча можно будет слушать в эфире радио "Проминь".

Прежде украинская сборная пять раз играла с командой Молдовы. На счету сине-желтых — три победы. Еще две встречи завершились ничьей.

Рейтинг сборной Украины

Согласно апрельскому рейтингу ФИФА, Украина занимает 22 строчку, Молдова — 153-я.

Рейтинг сборной Украины

Украина сыграет в желтом комплекте формы, Молдова — в синем.

Состав сборной Украины на матч против Молдовы

В официальной заявке сборной на игру с Молдовой числятся все футболисты, которые попали в список игроков национальной команды на Евро-2024.

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Напомним, что в прошлом матче против команды Польши Артем Довбик забил гол, но при этом подопечные Сергея Реброва проиграли: 1:3.

Также сообщалось, что в предыдущем контрольном матче Украина добилась ничьей с Германией. Статистика ударов по воротам: 13:3 в пользу немцев.