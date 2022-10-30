Росія перекинула "вагнерівців" і бійців ФСБ до сусіднього з Одесою Придністров'я, — експерт

На території ПМР, за словами Олега Жданова, зараз дислокуються до 3 тисяч військовослужбовців, проте кадрових російських солдатів там дуже мало.

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Росія, ймовірно, перекинула у невизнане Придністров'я, яке межує з Одеською областю, співробітників ФСБ та найманців із приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, розмірковуючи про можливе сухопутне вторгнення ЗС РФ з ПМР.

За його словами, Росія могла перекинути у Придністров'я співробітників ФСБ та "вагнерівців", використовуючи територію сусідньої Румунії.

Олег Жданов запевнив, що Збройні сили України готові до сценарію із сухопутним вторгненням ЗС РФ із сусіднього ПМР. Водночас, як вважає військовий експерт, подібні атаки зараз малоймовірні, а перекидання співробітників ФСБ та найманців ПВК "Вагнер" більше несе загрозу для самої Молдови.

Жданов нагадав, що в сусідній країні розпочалися масштабні мітинги проти підвищення комунальних тарифів, і цією ситуацією може скористатися Росія, щоби дестабілізувати ситуацію всередині держави.

"Можливо, що туди перекинули працівників ФСБ, ймовірно і найманців ПВК "Вагнера", для того, щоб здійснювати вогневу підтримку дій провокаторів. Це все спрямоване проти Молдови. Це в жодному разі не спрямоване проти України", — продовжив експерт і додав, що військовослужбовці зміцнили ділянку кордону з Молдовою та невизнаним Придністров'ям.

Жданов також нагадав, що окупанти не наважилися здійснювати сухопутне вторгнення в Україну з території ПМР, навіть коли була висока загроза висадки ворожого десанту на Одещині. За словами експерта, Придністров'я вступило б у повномасштабний воєнний конфлікт за умови, якщо основне угруповання ЗС РФ змогло б дійти до Одеси.

Підсумовуючи, Жданов додав, що на території ПМР зараз дислокуються до 3 тисяч військовослужбовців, проте кадрових російських солдатів там дуже мало.

Зазначимо, що влада Молдови розглядає можливість оголошення часткової мобілізації для підвищення здатності ЗС Республіки.

Американське видання The Washington Post, у свою чергу, стверджувало, що Росія намагається здійснити державний переворот у Молдові, щоб відправити у відставку прозахідний уряд.