Турецкий производитель беспилотников Baykar собирается противостоять дронам-камикадзе в Украине

Турецкие дроны собираются оснастить ракетами класса "воздух-воздух", чтобы сбивать дроны-камикадзе и вражеские самолеты.

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Представители турецкого производителя боевых беспилотников Baykar надеются, что в ближайшее время смогут противостоять дронам-камикадзе в Украине. Тем самым, что недавно атаковали критически важную инфраструктуру . Об этом сообщает Daily Sabah.

"Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncıs будут иметь ракеты класса "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания", — сказал Халук Байрактар ​​на оборонной ярмарке в Стамбуле.

Во время выставки SAHA Expo между турецким гигантом по производству ракет Roketsan и Baykar был подписан контракт на интеграцию зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

"Сунгур" — это проверенный боеприпас, который особенно эффективен против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его с наших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве ракеты класса "воздух-воздух" изменит правила игры", — заявил на ярмарке генеральный менеджер Roketsan Мурат Икинчи.

Интеграция таких ракет в боевые беспилотники Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию недорогого беспилотника для воздушного патрулирования и для устранения таких угроз, как ударные вертолеты и дроны противника, включая дроны-камикадзе. Его можно будет использоваться вместо дорогостоящих самолетов и ракет.

В настоящее время Украина перехватывает БПЛА-камикадзе, используемые Россией, истребителями, средствами ПВО, а также сбивает их даже стрелковым оружием, когда они подлетают слишком близко, но использование БПЛА "будет для Украины экономически выгодным решением", — считают в Baykar.

Там отметили, что сейчас украинские военные очень успешно используют беспилотные боевые летательные аппараты Baykar TB2 против российских войск.

Но использование ВС РФ иранских беспилотников "Шахед-136" осложнило ситуацию для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация может стать сложной, если волна атак камикадзе на объекты энергетики продолжится этой зимой.

"В любом случае мы должны быть готовы к контрмерам. Мы полностью поддерживаем Украину в защите своего суверенитета", — сказал Байрактар.

По его словам дроны-камикадзе медленные, шумные и летят на малых высотах, что делает их "легкими мишенями".

Он также напомнил, что его компания надеется укрепить сотрудничество с Киевом, включая запуск производства в Украине в течение года.

Bayraktar TB2 приобрел мировую известность и стал экспортным хитом Baykar с 2018 года после успешных операций в северной Сирии, Ливии, Карабахе, а в последнее время и в Украине.

Сегодня 93% деталей Bayraktar TB2 производятся в Турции, боевой беспилотник экспортируется в 24 страны от Африки до Центральной Азии и Европы, что приносит прибыль в размере 1 миллиарда долларов. Байрактар ​​сказал, что он не согласен с критикой, что "беспилотная война" снижает порог войны.

Он утверждал, что технология дронов скорее помогает "устранить побочный ущерб" благодаря повышенной точности и наблюдению.

Напомним, ранее эксперт Фонда инновационных оборонных технологий Юрий Зозуля заявил, что дроны-камикадзе стали серьезным вызовом для Вооруженных сил Украины. В частности, исследователи подготовили концепцию "купола", который призван защитить Киев от вражеских дронов. Украинские и иностранные специалисты работают над технологией отслеживания БПЛА за несколько сотен километров и уничтожение их всеми доступными средствами.

Сейчас удается сбивать около 70% дронов-камикадзе, которые ВС РФ отправляют для атаки по украинским объектам.