Турецький виробник безпілотників Baykar збирається протистояти дронам-камікадзе в Україні

Турецькі дрони збираються оснастити ракетами класу "повітря-повітря", щоб збивати дрони-камікадзе та ворожі літаки.

Related video

Представники турецького виробника бойових безпілотників Baykar сподіваються, що найближчим часом зможуть протистояти дронам-камікадзе в Україні. Тим самим, що нещодавно атакували критично важливу інфраструктуру. Про це повідомляє Daily Sabah.

"Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akıncıs матимуть ракети класу "повітря-повітря" не тільки для поразки безпілотників, але й інших ворожих літаків. Ми проводимо випробування", — сказав Халюк Байрактар ​​на оборонному ярмарку в Стамбулі.

Під час виставки SAHA Expo між турецьким гігантом з виробництва ракет Roketsan та Baykar було підписано контракт на інтеграцію зенітної ракети Sungur для боротьби з безпілотниками.

"Сунгур" — це перевірений боєприпас, який особливо ефективний проти цілей, що рухаються, таких як вертольоти і безпілотники. Використання його з наших безпілотних літальних апаратів (БПЛА) як ракету класу "повітря-повітря" змінить правила гри", — заявив на ярмарку генеральний менеджер Roketsan Мурат Ікінчі.

Інтеграція таких ракет у бойові безпілотники Akıncı та Bayraktar TB2 може призвести до створення недорогого безпілотника для повітряного патрулювання та для усунення таких загроз, як ударні вертольоти та дрони противника, включно з дронами-камікадзе. Його можна буде використовувати замість дорогих літаків і ракет.

Наразі Україна перехоплює БПЛА-камікадзе, які використовуються Росією, винищувачами, засобами ППО, а також збиває їх навіть стрілецькою зброєю, коли вони підлітають надто близько, але використання БПЛА "буде для України економічно вигідним рішенням", — вважають у Baykar.

Там наголосили, що зараз українські військові дуже успішно використовують безпілотні бойові літальні апарати Baykar TB2 проти російських військ.

Але використання ЗС РФ іранських безпілотників "Шахед-136" ускладнило ситуацію для Києва.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація може стати складною, якщо хвиля атак камікадзе на об'єкти енергетики продовжиться цієї зими.

"У будь-якому випадку ми маємо бути готовими до контрзаходів. Ми повністю підтримуємо Україну в захисті свого суверенітету", — сказав Байрактар.

За його словами, дрони-камікадзе повільні, галасливі і летять на малих висотах, що робить їх "легкими мішенями".

Він також нагадав, що його компанія сподівається зміцнити співпрацю з Києвом, включно із запуском виробництва в Україні протягом року.

Bayraktar TB2 набув світової популярності і став експортним хітом Baykar з 2018 року після успішних операцій у північній Сирії, Лівії, Карабаху, а останнім часом і в Україні.

Сьогодні 93% деталей Bayraktar TB2 виробляються в Туреччині, бойовий безпілотник експортується до 24 країн від Африки до Центральної Азії та Європи, що приносить прибуток у розмірі 1 мільярда доларів. Байрактар сказав, що він не згоден з критикою, що "безпілотна війна" знижує поріг війни.

Він стверджував, що технологія дронів швидше допомагає "усунути побічні збитки" завдяки підвищеній точності та спостереженню.

Нагадаємо, раніше експерт Фонду інноваційних оборонних технологій Юрій Зозуля заявив, що дрони-камікадзе стали серйозним викликом для Збройних Сил України. Зокрема, дослідники підготували концепцію "купола", який має захистити Київ від ворожих дронів. Українські та іноземні фахівці працюють над технологією відстеження БПЛА за кілька сотень кілометрів та знищення їх усіма доступними засобами.

Наразі вдається збивати близько 70% дронів-камікадзе, які ЗС РФ відправляють для атаки українськими об'єктами.