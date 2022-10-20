Цивільним краще не лізти: експерти розповіли, як Україна бореться з дронами камікадзе

Фахівці розробляють "купол", який покликаний захистити Київ від російських безпілотників, використовуючи всі доступні засоби ураження.

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Дрони-камікадзе стали серйозним викликом для Збройних Сил України. Експерт Фонду інноваційних оборонних технологій Юрій Зозуля розповів "Українському радіо", як можна з ними боротися, передає "Суспільне".

За його словами, в України розвиваються системи протиповітряної та протиракетної оборони, але вони не завжди можуть упоратися з дронами-камікадзе, які Росія почала активно використовувати для завдання ударів. Такі безпілотники летять повільніше за ракети, але через це винищувачам складніше їх збивати.

Українцям необхідно залучати військових і науковців з усього світу до розробки антидронових систем. Наразі в Україні діють кілька команд, які розробляють методи боротьби з ударними БПЛА.

"Всі новітні дронні технології з'являються у нас прямо на фронті, ми бачимо, як вони б'ють по наших містах і лише після цього починаємо аналізувати та шукати способи протидії", — пояснив Юрій Зозуля.

Зокрема, дослідники підготували концепцію "купола", який має захистити Київ від ворожих дронів. Українські й іноземні фахівці працюють над технологією відлежування БПЛА за кілька сотень кілометрів і знищення їх усіма доступними засобами.

"ЗСУ та ППО вдається збивати до 70% дронів, що залітають в Україну. Адже сьогодні в Київ долетіло лише 5 дронів, що є дуже хорошим показником і, думаю, він покращуватиметься. Можливо, настане день, коли буде як в Ізраїлі: збиватимуть 99% ракет", — підкреслив Зозуля.

Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат звернув увагу, що у великих українських містах багато мешканців мають мисливську чи автоматичну зброю, проте закликав цивільних не намагатися збити російські дрони. Масова стрілянина у повітря становить велику небезпеку, адже не знайшовши цілі, кулі падають униз і можуть потрапити в людей.

"Не всі дотримуються сигналів повітряної тривоги. Це небезпечно, тому дайте військовим робити свою справу", — заявив він.

Юрій Ігнат додав, що ЗСУ не вистачає вогневих систем, щоб покрити всю територію України, а ЗС РФ вивчає українську мережу ППО та намагається обійти її, використовуючи вразливі місця. Зі свого боку українські військові намагаються обдурити росіян, переміщуючи озброєння з місця на місце.

17 жовтня ЗС РФ вкотре атакували Київ дронами-камікадзе. Один із безпілотників врізався у житловий будинок у Шевченківському районі, на місці події знайшли рештки іранського "камікадзе" Shahed-136.

Нещодавно експерти назвали найкращі засоби для боротьби з дронами-камікадзе в Україні. У світі існують системи як для виявлення, так і для безпосереднього знищення ударних БПЛА в повітрі.

У Google з'явився додаток "єППО", покликаний захистити українців від дронів і ракет. Користувачі можуть допомогти військам ППО усувати повітряні загрози, повідомляючи про їх типи та напрямки.