Гражданским лучше не лезть: эксперты рассказали, как Украина борется с дронами-камикадзе

Специалисты разрабатывают "купол", призванный защитить Киев от российских беспилотников, используя все доступные средства поражения.

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Дроны-камикадзе стали серьезным вызовом для Вооруженных сил Украины. Эксперт Фонда инновационных оборонных технологий Юрий Зозуля рассказал "Украинскому радио", как можно с ними бороться, передает "Суспільне".

По его словам, у Украины развиваются системы противовоздушной и противоракетной обороны, но они не всегда могут совладать с дронами-камикадзе, которые Россия начала активно использовать для нанесения ударов. Такие беспилотники летят медленнее ракет, но из-за этого истребителям сложнее их сбивать.

Украинцам необходимо привлекать военных и ученых со всего мира к разработке антидроновых систем. Сейчас в Украине действуют несколько команд, которые разрабатывают методы борьбы с ударными БПЛА.

"Все новейшие дронные технологии появляются у нас прямо на фронте, мы видим, как они бьют по нашим городам и только после этого начинаем анализировать и искать способы противодействия", — объяснил Юрий Зозуля.

В частности, исследователи подготовили концепцию "купола", который призван защитить Киев от вражеских дронов. Украинские и иностранные специалисты работают над технологией отлеживания БПЛА за несколько сотен километров и уничтожение их всеми доступными средствами.

"ВСУ и ПВО удается сбивать до 70% залетающих в Украину дронов. Ведь сегодня до Киева долетело лишь 5 дронов, что является очень хорошим показателем и, думаю, он будет улучшаться. Возможно, настанет день, когда будет как в Израиле: будут сбивать 99% ракет", — подчеркнул Зозуля.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат обратил внимание, что в больших украинских городах многие жители имеют охотничье или автоматическое оружие, однако призвал гражданских не пытаться сбить российские дроны. Массовая стрельба в воздух представляет большую опасность, ведь не найдя цель, пули падают вниз и могут попасть с людей.

"Не все придерживаются сигналов воздушной тревоги. Это опасно, поэтому дайте военным делать свое дело", — заявил он.

Юрий Игнат добавил, что ВСУ не хватает огневых систем, чтобы покрыть всю территорию Украину, а ВС РФ изучает украинскую сеть ПВО и пытается обойти ее, используя уязвимые места. В свою очередь, украинские военные пытаются обмануть россиян, перемещая вооружение с места на место.

17 октября ВС РФ в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из беспилотников врезался в жилой дом в Шевченковском районе, на месте происшествия нашли останки иранского "камикадзе" Shahed-136.

Недавно эксперты назвали лучшие средства для борьбы с дронами-камикадзе в Украине. В мире существуют системы как для обнаружения, так и непосредственного уничтожения ударных БПЛА в воздухе.

В Google появилось приложение "єППО", призванное защитить украинцев от дронов и ракет. Пользователи могут помочь войскам ПВО устранять воздушные угрозы, сообщая об их типах и направлениях.