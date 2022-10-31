"Два Ка-52 уничтожены, два повреждены": в ГУР рассказали о взрыве на аэродроме в РФ

По информации украинской разведки, мощный взрыв прозвучал на военно-воздушной базе ВС РФ "Веретье" в Псковской области, там был поднят по тревоге личный состав для поисков диверсантов.

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На аэродроме в Псковской области в результате мощного взрыва были уничтожены два ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор", еще два были серьезно повреждены. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что взрыв прозвучал на военно-воздушной базе ВС РФ "Веретье" в Псковской области ночью 31 октября. Детали по поводу уничтожения другой военной техники уточняются.

В ГУР рассказали, что с целью ликвидации последствий взрывов и поиска диверсионных групп был поднят по тревоге личный состав. Тем временем в воинской части проходят следственные действия.

Что известно о вертолете Ка-52?

Ка-52 — разведывательно-ударный вертолет российского производства, который может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Согласно военной номенклатуре, "Аллигатор" считается командирской машиной и имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 — около $16 млн.

Напомним, 31 октября росСМИ писали о взрывах на военном аэродроме в Псковской области. Сообщалось о повреждениях двух вертолетов Ка-52. Кроме того, взрывы были такой силы, что обломки фюзеляжа разбросало на двести метров от эпицентра ЧП.

Ранее, 12 октября в Воздушных силах ВСУ рассказали, что украинским военным удалось сбить четыре Ка-52 за 18 минут. Один вертолет упал на освобожденной от ВС РФ территории, а остальные — по линии фронта.