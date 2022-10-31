"Два Ка-52 знищені, два пошкоджені": у ГУР розповіли про вибух на аеродромі у РФ

За інформацією української розвідки, потужний вибух пролунав на військово-повітряній базі ЗС РФ "Веретьє" у Псковській області, там підняли по тривозі особовий склад для пошуків диверсантів.

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На аеродромі в Псковській області внаслідок потужного вибуху знищено два ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор", ще два серйозно пошкоджені. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що вибух пролунав на військово-повітряній базі ЗС РФ "Веретьє" у Псковській області вночі, 31 жовтня. Деталі щодо знищення іншої військової техніки уточнюються.

У ГУР розповіли, що з метою ліквідації наслідків вибухів та пошуку диверсійних груп підняли по тривозі особовий склад. Тим часом у військовій частині відбуваються слідчі дії.

Що відомо про гелікоптер Ка-52?

Ка-52 — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва, який може вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Згідно з військовою номенклатурою, "Алігатор" вважається командирською машиною і має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько $16 млн.

Нагадаємо, 31 жовтня росЗМІ писали про вибухи на військовому аеродромі у Псковській області. Повідомлялося про пошкодження двох вертольотів Ка-52. Крім того, вибухи мали таку силу, що уламки фюзеляжу розкидало на двісті метрів від епіцентру НП.

Раніше, 12 жовтня у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що українським військовим вдалося збити чотири Ка-52 за 18 хвилин. Один гелікоптер упав на звільненій від ЗС РФ території, а решта — по лінії фронту.