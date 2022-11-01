Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Путин отправил на войну в Украине женщин-пилотов, впервые со Второй мировой, — Mirror

Российские летчицы
Фото: Минобороны РФ | Российские летчицы

Летчицы закончили обучение и готовы вступить в войну в Украине. Сталин был последним российским руководителем, при котором военными самолетами на войне управляли и женщины.

Related video

В РФ впервые со времен Второй мировой направят в российские ВВС только что закончивших обучение военных летчиц. Сообщается, что недавно мобилизованные женщины-пилоты участвовали в параде после выпуска из Краснодарского высшего военного авиационного училища. Об этом сообщает The Mirror.

Российских женщин готовят к управлению истребителями, стратегическими ядерными бомбардировщиками и транспортниками. В сталинскую эпоху женщины летали, наряду с мужчинами, 23 из них даже становились героями СССР.

Российские летчицы, женщины пилоты Fullscreen
Во время парада первые женщины-пилоты российских ВВС после Второй мировой войны бросали в воздух лепестки и монеты.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, летчицы продолжают славную традицию. Он назвал их примером для подражания, которому последуют и другие девушки.

Среди 400 пилотов, которые выпустились из училища, оказалось только 16 летчиц. Шойгу добавил в общий список еще одну девушку, которая не попала в общий список. Она написала ему личное письмо и рассказал о своем стремлении стать военной летчицей.

летчицы, Российские летчицы, женщины пилоты Fullscreen
Российские летчицы во время занятий

В 2017 году перед началом пятилетнего курса обучения полковник Олег Пчела, говорил, что девушки обычно очень романтичны.

летчицы, Российские летчицы, женщины пилоты Fullscreen
Российские летчицы

"У них сильная мотивация, которая позволит научиться управлять военными самолетами и ​​выполнять задачи командиров. Военный летчик — ответственная работа", — объяснял российский военный.

Напомним, что, по оценкам экспертов, солдат РФ в Украине ждет жуткая зима: замерзшие трупы и болезни. Генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, считает, что зимой россиянам в Украине будет сложно, как и в Финляндии в 1939 году.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам Буданова, Путин не переживет войну. Вместе с тем, госпереворот в России маловероятен.