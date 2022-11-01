Путин отправил на войну в Украине женщин-пилотов, впервые со Второй мировой, — Mirror

Летчицы закончили обучение и готовы вступить в войну в Украине. Сталин был последним российским руководителем, при котором военными самолетами на войне управляли и женщины.

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В РФ впервые со времен Второй мировой направят в российские ВВС только что закончивших обучение военных летчиц. Сообщается, что недавно мобилизованные женщины-пилоты участвовали в параде после выпуска из Краснодарского высшего военного авиационного училища. Об этом сообщает The Mirror.

Российских женщин готовят к управлению истребителями, стратегическими ядерными бомбардировщиками и транспортниками. В сталинскую эпоху женщины летали, наряду с мужчинами, 23 из них даже становились героями СССР.

[ + – ] Во время парада первые женщины-пилоты российских ВВС после Второй мировой войны бросали в воздух лепестки и монеты.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, летчицы продолжают славную традицию. Он назвал их примером для подражания, которому последуют и другие девушки.

Среди 400 пилотов, которые выпустились из училища, оказалось только 16 летчиц. Шойгу добавил в общий список еще одну девушку, которая не попала в общий список. Она написала ему личное письмо и рассказал о своем стремлении стать военной летчицей.

[ + – ] Российские летчицы во время занятий

В 2017 году перед началом пятилетнего курса обучения полковник Олег Пчела, говорил, что девушки обычно очень романтичны.

[ + – ] Российские летчицы

"У них сильная мотивация, которая позволит научиться управлять военными самолетами и ​​выполнять задачи командиров. Военный летчик — ответственная работа", — объяснял российский военный.

Напомним, что, по оценкам экспертов, солдат РФ в Украине ждет жуткая зима: замерзшие трупы и болезни. Генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, считает, что зимой россиянам в Украине будет сложно, как и в Финляндии в 1939 году.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам Буданова, Путин не переживет войну. Вместе с тем, госпереворот в России маловероятен.