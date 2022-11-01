Путін відправив на війну в Україні жінок-пілотес, уперше з Другої світової, — Mirror

Пілотеси закінчили навчання та готові вступити у війну в Україні. Сталін був останнім російським керівником, за якого військовими літаками на війні керували й жінки.

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У РФ вперше з часів Другої світової направлять до російських ВПС військових льотчиць, що тільки-но закінчили навчання. Повідомляється, що нещодавно мобілізовані жінки-пілотеси брали участь у параді після випуску із Краснодарського вищого військового авіаційного училища. Про це повідомляє The Mirror.

Російських жінок готують до управління винищувачами, стратегічними ядерними бомбардувальниками та транспортниками. У сталінську епоху жінки літали, поряд із чоловіками, 23 з них навіть ставали героїнями СРСР.

[ + – ] Під час параду перші жінки-пілотеси російських ВПС після Другої світової війни кидали у повітря пелюстки та монети

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, льотчиці продовжують славетну традицію. Він назвав їх прикладом для наслідування, яким підуть й інші дівчата.

Серед 400 пілотів, які випустилися з училища, опинилося лише 16 льотчиць. Шойгу додав до загального списку ще одну дівчину, яка не потрапила до загального списку. Вона написала йому особистий лист і розповіла про своє прагнення стати військовою льотчицею.

[ + – ] Російські льотчиці під час занять

У 2017 році перед початком п'ятирічного курсу навчання полковник Олег Пчєла говорив, що дівчата зазвичай дуже романтичні.

[ + – ] Російські льотчиці

"У них сильна мотивація, яка дозволить навчитися управляти військовими літаками та виконувати завдання командирів. Військовий льотчик — відповідальна робота", — пояснював російський військовий.

Нагадаємо, що, за оцінками експертів, на солдатів РФ в Україні чекає моторошна зима: замерзлі трупи та хвороби. Генерал Бен Годжес, колишній командувач американських сил у Європі, вважає, що взимку росіянам в Україні буде складно, як і у Фінляндії 1939 року.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками Буданова, Путін не переживе війни. Водночас держпереворот у Росії малоймовірний.