Путін відправив на війну в Україні жінок-пілотес, уперше з Другої світової, — Mirror
Пілотеси закінчили навчання та готові вступити у війну в Україні. Сталін був останнім російським керівником, за якого військовими літаками на війні керували й жінки.
У РФ вперше з часів Другої світової направлять до російських ВПС військових льотчиць, що тільки-но закінчили навчання. Повідомляється, що нещодавно мобілізовані жінки-пілотеси брали участь у параді після випуску із Краснодарського вищого військового авіаційного училища. Про це повідомляє The Mirror.
Російських жінок готують до управління винищувачами, стратегічними ядерними бомбардувальниками та транспортниками. У сталінську епоху жінки літали, поряд із чоловіками, 23 з них навіть ставали героїнями СРСР.
За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, льотчиці продовжують славетну традицію. Він назвав їх прикладом для наслідування, яким підуть й інші дівчата.
Серед 400 пілотів, які випустилися з училища, опинилося лише 16 льотчиць. Шойгу додав до загального списку ще одну дівчину, яка не потрапила до загального списку. Вона написала йому особистий лист і розповіла про своє прагнення стати військовою льотчицею.
У 2017 році перед початком п'ятирічного курсу навчання полковник Олег Пчєла говорив, що дівчата зазвичай дуже романтичні.
"У них сильна мотивація, яка дозволить навчитися управляти військовими літаками та виконувати завдання командирів. Військовий льотчик — відповідальна робота", — пояснював російський військовий.
Нагадаємо, що, за оцінками експертів, на солдатів РФ в Україні чекає моторошна зима: замерзлі трупи та хвороби. Генерал Бен Годжес, колишній командувач американських сил у Європі, вважає, що взимку росіянам в Україні буде складно, як і у Фінляндії 1939 року.
Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками Буданова, Путін не переживе війни. Водночас держпереворот у Росії малоймовірний.