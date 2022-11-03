"Клещи": Украина освободит Крым к лету атаками с двух направлений, — генерал

По словам генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, контрнаступление ВСУ идет с востока и юга, и в конечном итоге украинские войска подойдут к Крыму. Кремль же пытается отсрочить неизбежное в надежде, что собственные проблемы стран Запада повлияют на поддержку Украины.

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Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил о своей уверенности в том, что Украина освободит Крым к лету следующего года. Об этом сообщает The Sun.

По словам Ходжеса, контрнаступление ВСУ идет с двух направлений — с востока и юга. В конечном итоге украинские войска подойдут к Крыму.

"Если смотреть с точки зрения украинцев, есть левое крыло контрнаступления, которое идет с Харьковской области через Донецкую и Луганскую. Есть также правое крыло, которое действует в Херсонской области", — сказал Ходжес.

По его словам, деоккупация Херсона станет главным духоподъемным событием для Украины и вместе с тем крупнейшей победой на пути к Крыму.

[ + – ] План деоккупации Крыма

После деоккупации Херсона российские базы в Крыму окажутся в зоне досягаемости ракет HIMARS, которые поражают цели на расстоянии до 80 км. Это разрушит все линии снабжения российских войск.

К тому же, россиянам будет сложно вывезти тяжелую технику из Херсона, ведь ВСУ разрушили мосты над Днепром.

По утверждению Ходжеса, сейчас Путин лишь "меняет тела на время", пытаясь отсрочить неизбежное.

"Кремль направляет на поле боя мобилизованных — плохо обученных и плохо организованных. Цель в том, чтобы все затянуть в надежде, что собственные проблемы стран Запада повлияют на поддержку Украины", — пояснил Ходжес.

"Все эти ракеты и дроны, которые Путин запускает по городам, направлены на то, чтобы сломить нашу волю", — отметил генерал.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о тех, кто стоит за атакой беспилотников в Севастополе. Журналист испанского радиостанции задал дипломату вопрос об атаках в Севастопольской бухте.

Ранее Фокус сообщал о взрывах на военной базе россиян в Мелитополе. Точными ударами, по словам мэра города Ивана Федорова, разрушена часть завода "Рефма", где находился личный состав оккупационных войск.