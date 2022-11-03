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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Кліщі": Україна звільнить Крим до літа атаками з двох напрямків, — генерал

Контрнаступ ЗСУ 2022
Фото: Генштаб ВСУ | Контрнаступ ЗСУ 2022

За словами генерал-лейтенанта Бена Годжеса, контрнаступ ЗСУ йде зі сходу та півдня, і зрештою українські війська підійдуть до Криму. Кремль же намагається відстрочити неминуче, сподіваючись, що власні проблеми країн Заходу вплинуть на підтримку України.

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Колишній командувач американських військ у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив про свою впевненість у тому, що Україна звільнить Крим до літа наступного року. Про це повідомляє The Sun.

За словами Годжеса, контрнаступ ЗСУ йде з двох напрямків — зі сходу та півдня. Зрештою, українські війська підійдуть до Криму.

"Якщо дивитися з погляду українців, є ліве крило контрнаступу, яке йде з Харківської області через Донецьку та Луганську. Є також праве крило, яке діє у Херсонській області", — сказав Годжес.

За його словами, деокупація Херсона стане головною духопідйомною подією для України та водночас найбільшою перемогою на шляху до Криму.

План деокупації Криму Fullscreen
План деокупації Криму

Після деокупації Херсона російські бази в Криму опиняться в зоні досяжності ракет HIMARS, які вражають цілі на відстані до 80 км. Це зруйнує всі лінії постачання російських військ.

До того ж росіянам буде важко вивезти важку техніку з Херсона, адже ЗСУ зруйнували мости над Дніпром.

За твердженням Ходжеса, зараз Путін лише "змінює тіла на час", намагаючись відстрочити неминуче.

"Кремль спрямовує на поле бою мобілізованих — погано навчених і погано організованих. Мета полягає в тому, щоб усе затягнути, сподіваючись, що власні проблеми країн Заходу вплинуть на підтримку України", — пояснив Годжес.

"Всі ці ракети і дрони, які Путін запускає містами, спрямовані на те, щоб зламати нашу волю", — зазначив генерал.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про тих, хто стоїть за атакою безпілотників у Севастополі. Журналіст іспанської радіостанції поставив дипломату питання про атаки в Севастопольській бухті.

Раніше Фокус повідомляв про вибухи на військовій базі росіян у Мелітополі. Точними ударами, за словами мера міста Івана Федорова, зруйновано частину заводу "Рефма", де знаходився особовий склад окупаційних військ.