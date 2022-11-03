"Кліщі": Україна звільнить Крим до літа атаками з двох напрямків, — генерал

За словами генерал-лейтенанта Бена Годжеса, контрнаступ ЗСУ йде зі сходу та півдня, і зрештою українські війська підійдуть до Криму. Кремль же намагається відстрочити неминуче, сподіваючись, що власні проблеми країн Заходу вплинуть на підтримку України.

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Колишній командувач американських військ у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив про свою впевненість у тому, що Україна звільнить Крим до літа наступного року. Про це повідомляє The Sun.

За словами Годжеса, контрнаступ ЗСУ йде з двох напрямків — зі сходу та півдня. Зрештою, українські війська підійдуть до Криму.

"Якщо дивитися з погляду українців, є ліве крило контрнаступу, яке йде з Харківської області через Донецьку та Луганську. Є також праве крило, яке діє у Херсонській області", — сказав Годжес.

За його словами, деокупація Херсона стане головною духопідйомною подією для України та водночас найбільшою перемогою на шляху до Криму.

[ + – ] План деокупації Криму

Після деокупації Херсона російські бази в Криму опиняться в зоні досяжності ракет HIMARS, які вражають цілі на відстані до 80 км. Це зруйнує всі лінії постачання російських військ.

До того ж росіянам буде важко вивезти важку техніку з Херсона, адже ЗСУ зруйнували мости над Дніпром.

За твердженням Ходжеса, зараз Путін лише "змінює тіла на час", намагаючись відстрочити неминуче.

"Кремль спрямовує на поле бою мобілізованих — погано навчених і погано організованих. Мета полягає в тому, щоб усе затягнути, сподіваючись, що власні проблеми країн Заходу вплинуть на підтримку України", — пояснив Годжес.

"Всі ці ракети і дрони, які Путін запускає містами, спрямовані на те, щоб зламати нашу волю", — зазначив генерал.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про тих, хто стоїть за атакою безпілотників у Севастополі. Журналіст іспанської радіостанції поставив дипломату питання про атаки в Севастопольській бухті.

Раніше Фокус повідомляв про вибухи на військовій базі росіян у Мелітополі. Точними ударами, за словами мера міста Івана Федорова, зруйновано частину заводу "Рефма", де знаходився особовий склад окупаційних військ.