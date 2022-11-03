Зарезали коров, стреляли по своим: оккупанты устроили дебош в Запорожской области, — СМИ

Очевидцы рассказали журналистам, что четверо российских солдат напились до невменяемого состояния, после чего их потянуло на приключения, которые могут стоить им свободы.

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В оккупированной Васильевке Запорожской области 30 октября российские солдаты устроили дебош, сообщает "База".

По данным издания, инцидент начался на ферме, в которой находится расположение оккупантов. Четверо мобилизованных россиян — Хетаг Бердиев, Руслан Хостикоев и двое братьев Авлоховых — напились до полуобморочного состояния и начали "развлекаться".

Сначала они зарезали 13 находящихся на ферме коров, потом выгнали из дома хозяина фермы. Этого им показалось мало, поэтому дебоширы напали на сослуживцев и избили их, а затем угнали у местных рабочих машину и поехали кататься.

Журналисты отмечают, что на одном из блокпостов машину остановили российские солдаты. Дебоширы мирно сдаваться не захотели и открыли огонь по своим, ранив сержанта. Очевидцы инцидента считают, что буйная четверка вряд ли понимала, что творит: каждый из них еле стоял на ногах. Теперь им, скорее всего, придется подумать над своим поведением в колонии.

Ранее сообщалось, что в Чувашии мобилизованные устроили бунт в учебном центре, так как им не выплатили обещанные президентом России Владимиром Путиным деньги — 195 тыс. рублей в месяц. Бунтари заявили, что раз деньги не платят, им нет смысла воевать, и отказались от участия в боевых действиях. Чтобы утихомирить протестующих, в воинскую часть направили бойцов Росгвардии и ОМОНа.