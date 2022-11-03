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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зарізали корів, стріляли по своїх: окупанти влаштували дебош у Запорізькій області, — ЗМІ

Мобілізовані російські солдати, вогонь по своїх, мобілізовані влаштували бешкет, п'яні мобілізовані
Мобілізовані російські солдати

Очевидці розповіли журналістам, що четверо російських солдатів напилися до шаленого стану, після чого їх потягнуло на пригоди, які можуть коштувати їм свободи.

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В окупованій Василівці Запорізької області 30 жовтня російські солдати влаштували бешкет, повідомляє "База".

За даними видання, інцидент почався на фермі, де знаходиться розташування окупантів. Четверо мобілізованих росіян — Хетаг Бердієв, Руслан Хостікоєв та двоє братів Авлохових — напилися до напівнепритомності і почали "розважатися".

Спочатку вони зарізали 13 корів, що перебували на фермі, потім вигнали з дому господаря ферми. Цього їм здалося мало, тому дебошири напали на товаришів по службі і побили їх, а потім викрали у місцевих робітників машину і поїхали кататися.

Журналісти зазначають, що на одному із блокпостів машину зупинили російські солдати. Дебошири мирно здаватися не захотіли і відкрили вогонь по своїх, поранивши сержанта. Очевидці інциденту вважають, що буйна четвірка навряд чи розуміла, що творить: кожен із них ледве стояв на ногах. Тепер їм, найімовірніше, доведеться подумати над своєю поведінкою у колонії.

Раніше повідомлялося, що в Чувашії мобілізовані влаштували бунт у навчальному центрі, оскільки їм не виплатили обіцяні президентом Росії Володимиром Путіним гроші — 195 тис. рублів на місяць. Бунтарі заявили, що коли гроші не платять, їм немає сенсу воювати, і відмовилися від участі в бойових діях. Щоб утихомирити протестувальників, до військової частини направили бійців Росгвардії та ОМОНу.