Зарізали корів, стріляли по своїх: окупанти влаштували дебош у Запорізькій області, — ЗМІ

Очевидці розповіли журналістам, що четверо російських солдатів напилися до шаленого стану, після чого їх потягнуло на пригоди, які можуть коштувати їм свободи.

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В окупованій Василівці Запорізької області 30 жовтня російські солдати влаштували бешкет, повідомляє "База".

За даними видання, інцидент почався на фермі, де знаходиться розташування окупантів. Четверо мобілізованих росіян — Хетаг Бердієв, Руслан Хостікоєв та двоє братів Авлохових — напилися до напівнепритомності і почали "розважатися".

Спочатку вони зарізали 13 корів, що перебували на фермі, потім вигнали з дому господаря ферми. Цього їм здалося мало, тому дебошири напали на товаришів по службі і побили їх, а потім викрали у місцевих робітників машину і поїхали кататися.

Журналісти зазначають, що на одному із блокпостів машину зупинили російські солдати. Дебошири мирно здаватися не захотіли і відкрили вогонь по своїх, поранивши сержанта. Очевидці інциденту вважають, що буйна четвірка навряд чи розуміла, що творить: кожен із них ледве стояв на ногах. Тепер їм, найімовірніше, доведеться подумати над своєю поведінкою у колонії.

Раніше повідомлялося, що в Чувашії мобілізовані влаштували бунт у навчальному центрі, оскільки їм не виплатили обіцяні президентом Росії Володимиром Путіним гроші — 195 тис. рублів на місяць. Бунтарі заявили, що коли гроші не платять, їм немає сенсу воювати, і відмовилися від участі в бойових діях. Щоб утихомирити протестувальників, до військової частини направили бійців Росгвардії та ОМОНу.