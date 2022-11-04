Поражение под Херсоном: Путина ждет жесткая критика со стороны "патриотов" РФ, — CМИ

Западные чиновники считают, что Россия отведет войска из Херсона. В то же время Путин пытается успокоить тех, кто резко критикует военное руководство РФ за провалы и нерешительное ведение войны.

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Президент РФ Владимир Путин, вероятно, столкнется с растущим давлением со стороны российских националистических сил в связи с ожидаемым выводом оккупационных войск из ключевого города Херсона. Высокопоставленные западные чиновники полагают, что военное руководство РФ готовит вывод войск из южного города, и это вызовет острую критику со стороны так называемых патриотов, в том числе, в адрес Путина. Об этом говорится в материале Sky News.

Издание пишет, что западные чиновники предполагают отвод российских войск из-за плохого оснащения и подготовки недавно мобилизованных резервистов. Судя по всему отвод войск хорошо проработано, поскольку большая часть гражданского населения уже покинула город.

"Когда это произойдет, мы можем ожидать очередного всплеска острой критики в адрес российского руководства. Ключевой задачей для нас будет продолжать отслеживать, как это отразится на авторитете Путина. Пока же он, похоже, продолжает успешно отмахиваться от острой критики в адрес своих помощников", — цитируют журналисты одного из чиновников.

Вместе с тем эксперты считают, что положение Путина пока еще не критическое, поскольку он надавил на чиновников Минобороны РФ, сделал кадровые перестановки и провел мобилизацию в стране, что и нужно было представителям националистических сил.

"По нашей оценке, одним из факторов, заставивших его пойти на этот шаг (мобилизацию), была необходимость умиротворить тех, кто критикует недостаточно решительное ведение войны", — сказал один из собеседников издания.

Однако по мнению других чиновников, Россия не собирается отдавать Херсон без боя, поскольку туда прибывают новые эшелоны с резервистами, которые, впрочем, зачастую плохо оснащены и подготовлены. Кроме того войска РФ испытывают серьезные проблемы с боеприпасами, и, главное, с моральным духом, так как командование уже эвакуировалось на левый берег Днепра.

Ранее британское издание The Times опубликовало материал, в котором подробно говорится о том, кто и каким образом подтолкнул Владимира Путина начать войну в Украине. Среди основных лиц из ближайшего окружения, обозреватели назвали Николая Патрушева, Юрия Ковальчука и Александра Бортникова.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 ноября спрогнозировал потерю контроля Кремлем над страной по мере продвижения ВСУ к российским границам. По его словам, в современной России уже заметны признаки "гниения" режима на фоне военных неудач ВС РФ в Украине.