Паранойя и теории заговора: СМИ выяснили, как друзья Путина склонили его к войне с Украиной

По данным журналистов, в последние годы диктатора окружали лишь самые близкие люди, которые с помощью быстрой победы над соседями хотели обеспечить себе будущее.

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Британское издание The Times опубликовало подробный обзор причин, благодаря которым российский президент Владимир Путин решился напасть на Украину. Поговорив с инсайдерами, журналисты пришли к выводу, что к этому его подталкивали всего несколько человек, которым он доверяет и которых считает верными друзьями. После начала эпидемии коронавируса, когда Путин, боясь заразиться, спрятался в бункере на Валдае и жестко ограничил круг своего общения, им было нетрудно склонить его к этому решению.

Они торопились решить "украинский вопрос", пока диктатор еще у власти. Болен он или нет, президент достиг пожилого возраста, соответственно, нужно было успеть поставить точку в противостоянии с Западом до его ухода.

Николай Патрушев

Источники издания рассказали, что Владимир Путин познакомился с Николаем Патрушевым еще на заре карьеры в КГБ, где первый был "серой мышью", а второй — восходящей звездой. В конце 90-х, после неожиданного взлета Путина, они поменялись местами. Однако будущий президент, заняв пост секретаря Совета безопасности, не забыл своих старых ленинградских коллег. Так Патрушев занял освободившееся после Путина кресло директора ФСБ, а затем — секретаря Совбеза.

Именно Николай Патрушев играл ключевую роль во все более напористой внешней политике и был инициатором развертывания репрессивной машины внутри страны. При этом он всегда видел в Западе врага, который якобы мечтает завладеть ресурсами России, был склонен к паранойе и верил в теории заговора.

[ + – ] Николай Патрушев верил в то, что Украина являлась полем боя в сражении России с Западом Фото: Flickr

В 2020 году он обвинил Запад и, в частности, США в атаках на российскую государственность. В 2021 года согласовал новую стратегию национальной безопасности РФ. В ней России предоставлялось право силовыми методами "препятствовать или предотвращать недружественные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации" в том числе за рубежом. Так был подготовлен юридический план грядущего вторжения.

Юрий Ковальчук

В разгар эпидемии ковида в апреле 2020 года Владимир Путин спрятался ото всех в своей резиденции на Валдае. Там он много времени проводил в одиночестве, окруженный, по определению журналиста Михаила Зыгаря, идеологами и подхалимами.

В этих условиях он убедил себя, что Россия должна снова господствовать над Украиной, которая стала для него фронтом борьбы с Западом.

Директор ЦРУ Бернс спустя два года скажет, что "аппетит Путина к риску вырос по мере того, как его хватка в России ужесточилась. Круг его советников сузился, и в этом маленьком кругу никогда не ставили под сомнение его суждения или почти мистическую веру в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России".

Находясь в добровольной изоляции, Владимир Путин занялся теоретизированием, результатом которого стала публикация его эссе о России и Украине в июле 2021 года. Этот "труд", по словам одного из высокопоставленных российских пропагандистов, стал плодом глубоких размышлений диктатора. Его компаньоном в этом процессе стал старый друг и деловой партнер, который заведовал личными финансами диктатора, банкир Юрий Ковальчук.

Он забросил все дела, ради уединения с Путиным и вместе с ним стал формулировать идеологический манифест философии будущей войны.

[ + – ] Юрий Ковальчук давно увлекается философией русского фашизма. Он помог Путину сформулировать идеологическое обоснование для войны

Ковальчук давно увлекается мистическими националистическими сочинениями Ивана Ильина — идеолога русского фашизма 1930-х годов. Эти идеи нашли отражение в манифесте, после которого все представители политической элиты России поняли, что "спасение русских Украины от угнетения" становится новой генеральной линией партии. Фактически этот "исторический очерк" стал призывом к оружию.

Александр Бортников

По данным источника, который ранее работал в российском правительстве, к середине лета в близком круге друзей и советников Путина сформировалась "критическая масса" мнений о необходимости нанесения "решающего военного удара". К августу 2021 года руководители силового блока Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников приняли "принципиальное решение" о необходимости вторжения в Украину. Теперь оставалось лишь убедить президента отдать соответствующий приказ.

[ + – ] Директор ФСБ Александр Бортников является "ультраястребом", который всеми силами поддерживал вторжение

Бортников — верный соратник Патрушева, который ,так же как и он, считает, что российские оппозиционеры являются агентами США. Именно глава ФСБ командовал операцией по отравлению лидера оппозиции Алексея Навального.

Александр Бортников является также "ультраястребом" и не скрывает этого. На заседании Совета безопасности России 21 февраля, во время которого все публично подписывались под решением признать независимость так называемых "ЛДНР", он сыграл заметную роль. Директор ФСБ рассказал о "геноциде" мирных жителей Донбасса, его слова многие подхватили.

На следующий день признание независимости одобрила Госдума. Вечером 23 февраля Путин в телестудии в своей резиденции в Ново-Огарево записал второе за несколько дней обращение к россиянам, заявив, что отдал приказ начать "ограниченную специальную военную операцию" против Украины. Обращение показали в 6 утра 24 февраля, когда российские войска начали войну.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Путин находится в отчаянном положении. Об этом говорит объявление военного положения на оккупированных украинских территориях.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, президент РФ дожидается зимы, чтобы спланировать новую фазу войны в Украине. Он рассчитывает на то, что в 2023 году уровень поддержки Украины странами Европейского Союза снизится.