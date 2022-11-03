Параноя та теорії змови: ЗМІ з'ясували, як друзі Путіна схилили його до війни з Україною

За даними журналістів, останніми роками диктатора оточували лише найближчі люди, які за допомогою швидкої перемоги над сусідами хотіли забезпечити собі майбутнє.

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Британське видання The Times опублікувало докладний огляд причин, завдяки яким російський президент Володимир Путін наважився напасти на Україну. Поговоривши з інсайдерами, журналісти дійшли висновку, що до цього його підштовхували лише кілька людей, яким він довіряє та яких вважає вірними друзями. Після початку епідемії коронавірусу, коли Путін, боячись заразитися, сховався в бункері на Валдаї і жорстко обмежив коло свого спілкування, їм неважко було схилити його до цього рішення.

Вони поспішали вирішити "українське питання", допоки диктатор ще при владі. Хворий він чи ні, президент досяг літнього віку, відповідно, потрібно було встигнути поставити крапку у протистоянні із Заходом до його відходу.

Микола Патрушев

Джерела видання розповіли, що Володимир Путін познайомився з Миколою Патрушевим ще на початку кар'єри в КДБ, де перший був "сірою мишею", а другий — зіркою, що сходить. Наприкінці 90-х після несподіваного зльоту Путіна вони помінялися місцями. Однак майбутній президент, обійнявши посаду секретаря Ради безпеки, не забув своїх старих ленінградських колег. Так Патрушев зайняв крісло директора ФСБ, що звільнилося після Путіна, а потім — секретаря Радбезу.

Саме Микола Патрушев грав ключову роль у більш наполегливій зовнішній політиці і був ініціатором розгортання репресивної машини всередині країни. Водночас він завжди бачив у Заході ворога, який нібито мріє заволодіти ресурсами Росії, був схильний до параної та вірив у теорії змови.

[ + – ] Микола Патрушев вірив у те, що Україна була полем бою у битві Росії із Заходом Фото: Flickr

2020 року він звинуватив Захід і, зокрема, США в атаках на російську державність. У 2021 році погодив нову стратегію національної безпеки РФ. У ній Росії надавалося право силовими методами "перешкоджати чи запобігати недружнім діям, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності Російської Федерації", зокрема за кордоном. Так було підготовлено юридичний план прийдешнього вторгнення.

Юрій Ковальчук

У розпал епідемії ковіду у квітні 2020 року Володимир Путін сховався від усіх у своїй резиденції на Валдаї. Там він багато часу проводив на самоті, оточений, за визначенням журналіста Михайла Зигаря, ідеологами та підлабузниками.

У цих умовах він переконав себе, що Росія має знову панувати над Україною, яка стала для нього фронтом боротьби із Заходом.

Директор ЦРУ Бернс через два роки скаже, що "апетит Путіна до ризику виріс відповідно до того, як його хватка в Росії посилилася. Коло його радників звузилося, і в цьому маленькому колі ніколи не ставили під сумнів його судження або майже містичну віру в те, що його доля — відновити сферу впливу Росії".

Перебуваючи у добровільній ізоляції, Володимир Путін зайнявся теоретизуванням, результатом якого стала публікація його есе про Росію та Україну у липні 2021 року. Ця "праця", за словами одного з високопосадовців російських пропагандистів, стала плодом глибоких роздумів диктатора. Його компаньйоном у цьому процесі став старий друг та діловий партнер, який завідував особистими фінансами диктатора, банкір Юрій Ковальчук.

Він закинув усі справи заради усамітнення з Путіним і разом з ним став формулювати ідеологічний маніфест філософії майбутньої війни.

[ + – ] Юрій Ковальчук давно захоплюється філософією російського фашизму. Він допоміг Путіну сформулювати ідеологічне обґрунтування для війни

Ковальчук давно захоплюється містичними націоналістичними творами Івана Ільїна — ідеолога російського фашизму 1930-х років. Ці ідеї знайшли своє відображення у маніфесті, після якого всі представники політичної еліти Росії зрозуміли, що "порятунок росіян України від придушення" стає новою генеральною лінією партії. Фактично цей "історичний нарис" став закликом до зброї.

Олександр Бортников

За даними джерела, яке раніше працювало у російському уряді, до середини літа в близькому колі друзів і радників Путіна сформувалася "критична маса" думок про необхідність завдання "вирішального військового удару". До серпня 2021 року керівники силового блоку Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортников ухвалили "принципове рішення" про необхідність вторгнення в Україну. Тепер залишалося лише переконати президента надати відповідний наказ.

[ + – ] Директор ФСБ Олександр Бортников є "ультраяструбом", який усіма силами підтримував вторгнення

Бортников — вірний соратник Патрушева, який, як і він, вважає, що російські опозиціонери є агентами США. Саме голова ФСБ командував операцією з отруєння лідера опозиції Олексія Навального.

Олександр Бортников є також "ультраяструбом" і не приховує цього. На засіданні Ради безпеки Росії 21 лютого, під час якого всі публічно підписувалися під рішенням визнати незалежність так званих ЛДНР, він відіграв помітну роль. Директор ФСБ розповів про "геноцид" мирних жителів Донбасу, його слова багато хто підхопив.

Наступного дня визнання незалежності схвалила Держдума. Увечері 23 лютого Путін у телестудії у своїй резиденції у Ново-Огарьово записав друге за кілька днів звернення до росіян, заявивши, що наказав розпочати "обмежену спеціальну військову операцію" проти України. Звернення показали о 6 ранку 24 лютого, коли російські війська розпочали війну.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Путін перебуває у відчайдушному стані. Про це говорить оголошення воєнного стану на окупованих українських територіях.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, президент РФ чекає на зиму, щоб спланувати нову фазу війни в Україні. Він розраховує на те, що у 2023 році рівень підтримки України країнами Європейського Союзу знизиться.