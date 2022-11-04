Эскалация в Корее: Север и Юг подняли в небо боевые самолеты (видео)

Вооруженные силы Южной Кореи подняли в воздух 80 истребителей, в том числе F-35A, после обнаружения в воздухе более 180 единиц боевой авиации КНДР во внутренних районах.

Related video

Между Пхеньяном и Сеулом нарастает напряжение после активизации действий вооруженных сил КНДР. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, после того как КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты и подняла в небо более 180 боевых самолетов, с южнокорейских аэродромов срочно поднялись реактивные самолеты-невидимки.

Сообщается, что авиация Вооруженных сил Южной Кореи поднялась в небо после обнаружения в воздухе с помощью радаров более 180 северокорейских военных самолетов в различных местах.

"По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), северокорейские самолеты, в том числе истребители и бомбардировщики, были замечены в полете между 11:00 и 15:00 (между 4:00 и 8:00 по Киеву) над его внутренними районами, а также у западного и восточного побережья", — говорится в сообщении, при этом было отмечено, что боевые самолеты КНДР не приближались к границе между государствами.

Военно-воздушные силы Южной Кореи в ответ подняли 80 истребителей, в том числе F-35A, в соответствии с планом реагирования в подобных ситуациях, сообщили в ОКНШ.

Издание пишет, что в северокорейском военном ведомстве заявили о категорическом протесте против продолжающихся совместных воздушных учений Южной Кореи и США под названием Vigilant Storm (Бдительный шторм).

Обострение в регионе

Запуски ракет КНДР

В репортаже агентства ABC News говорится о том, что 3 ноября Северная Корея осуществила запуск одной баллистической ракеты большой дальности и двух баллистических ракет малой дальности. Кроме того по данным ОКНШ в ночь на четверг были запущены еще три баллистические ракеты малой дальности. Ракеты были выпущены в сторону восточных морей из провинции Северный Хванхэ между 21:35 и 21:49 по местному времени.

Обозреватели отметили, что запуски ракет являются типичной провокацией в рамках тактики балансирования на грани войны. Пхеньян таким образом пытается вовлечь США и Южную Корею в ядерные переговоры, либо устраивает прелюдию к оправданию седьмого подземного ядерного испытания.

Учения "Бдительный шторм"

Оперативное командование ВВС Южной Кореи и 7-е командование ВВС США проводят крупномасштабные совместные воздушные учения "Бдительный шторм" в которых приняли участие около 240 единиц техники ВВС Южной Кореи и США, включая истребители-невидимки F-35A и F-35B.

Вчера, 3 ноября, стало известно, что военным руководством двух стран было принято решение продлить совместные учения. После чего Северная Корея предупредила о том, что это решение приведет к переходу напряженности в "неконтролируемую фазу".

"Безответственное решение США и Южной Кореи переводит нынешнюю ситуацию, вызванную провокационными военными действиями союзных сил, в неуправляемую фазу. Это очень опасный и ложный выбор", — заявил секретарь Центрального комитета правящей Рабочей партии КНДР Пак Чон Чон.

[ + – ] Южная Корея подняла в воздух 80 истребителей

Ранее сообщалось, что 27 октября Пентагон предупредил Пхеньян о том, что любая ядерная атака КНДР по США будет означать конец режима Ким Чен Ына. В заявлении сказано, что для Пхеньяна не существует сценария, при котором режим Кима мог бы применить ядерное оружие и при этом выжить.