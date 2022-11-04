Ескалація в Кореї: Північ і Південь підняли в небо бойові літаки (відео)

Збройні сили Південної Кореї підняли у повітря 80 винищувачів, зокрема F-35A, після виявлення у повітрі понад 180 одиниць бойової авіації КНДР у внутрішніх районах.

Related video

Між Пхеньяном і Сеулом наростає напруга після активізації дій збройних сил КНДР. Як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, після того, як КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети і підняла в небо понад 180 бойових літаків, з південнокорейських аеродромів терміново піднялися реактивні літаки-невидимки.

Повідомляється, що авіація Збройних сил Південної Кореї піднялася в небо після виявлення у повітрі за допомогою радарів понад 180 північнокорейських військових літаків у різних місцях.

"За даними Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ), північнокорейські літаки, зокрема винищувачі та бомбардувальники, були помічені у польоті між 11:00 та 15:00 (між 04:00 та 08:00 за Києвом) над його внутрішніми районами, а також біля західного та східного узбережжя", — йдеться у повідомленні, при цьому було зазначено, що бойові літаки КНДР не наближалися до кордону між державами.

Військово-повітряні сили Південної Кореї у відповідь підняли 80 винищувачів, зокрема F-35A, відповідно до плану реагування у подібних ситуаціях, повідомили в ОКНШ.

Видання пише, що в північнокорейському військовому відомстві заявили про категоричний протест проти спільних повітряних навчань Південної Кореї і США під назвою Vigilant Storm (Пильний шторм).

Загострення у регіоні

Запуск ракет КНДР

У репортажі агентства ABC News йдеться про те, що 3 листопада Північна Корея здійснила запуск однієї балістичної ракети великої дальності та двох балістичних ракет малої дальності. Крім того, за даними ОКНШ у ніч на четвер було запущено ще три балістичні ракети малої дальності. Ракети були випущені у бік східних морів із провінції Північний Хванхе між 21:35 та 21:49 за місцевим часом.

Оглядачі зазначили, що запуски ракет є типовою провокацією у межах тактики балансування на межі війни. Пхеньян у такий спосіб намагається залучити США та Південну Корею до ядерних переговорів, або влаштовує прелюдію до виправдання сьомого підземного ядерного випробування.

Навчання "Пильний шторм"

Оперативне командування ВПС Південної Кореї та 7-е командування ВПС США проводять великомасштабні спільні повітряні навчання "Пильний шторм", в яких взяли участь приблизно 240 одиниць техніки ВПС Південної Кореї та США, враховуючи винищувачі-невидимки F-35A та F-35B.

Учора, 3 листопада, стало відомо, що військовим керівництвом двох країн було ухвалено рішення продовжити спільні навчання. Після чого Північна Корея попередила, що це рішення призведе до переходу напруженості в "неконтрольовану фазу".

"Безвідповідальне рішення США та Південної Кореї переводить нинішню ситуацію, викликану провокаційними воєнними діями союзних сил, у некеровану фазу. Це дуже небезпечний і хибний вибір", — заявив секретар Центрального комітету керівної Робочої партії КНДР Пак Чон Чон.

[ + – ] Південна Корея підняла у повітря 80 винищувачів

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня Пентагон попередив Пхеньян про те, що будь-яка ядерна атака КНДР по США означатиме кінець режиму Кім Чен Ина. У заяві сказано, що для Пхеньяна немає сценарію, за якого режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю і при цьому вижити.