Искатели правды или пропагандисты на полставки в МО – кто такие российские военкоры?

Как и на кого работают российские пропагандистские Телеграм-каналы? С помощью постоянных репостов и взаимных отсылок эти каналы продвигают единую повестку дня. А когда нужно — игнорируют события и темы, которые им невыгодны или на которые не знают, как реагировать. Подробности читайте в статье.

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Прямая российская агрессия в Украине 24 февраля, многочисленные потери и поражения российской армии значительно подняли рейтинги Телеграма в России и количество подписчиков российских журналистов, специализирующихся на освещении военных действий, пишет Детектор медиа.

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Особенно заметно это стало осенью, когда наши войска наступали на Харьковщине, в Донецкой области, на Луганщине и Херсонщине, почти ничего не сообщая о своих успехах. В это время "военкоры" рубили правду-матку, сообщая об отступлении и потерях русских войск и выискивая виновных.

Некоторые Телеграм-каналы военкоров имеют более миллиона подписчиков, например WarGonzo — 1,32 млн, "Операция Z: Военкоры Русской Весны" — 1,16 млн, "Сладков +" — 981 тысяча.

По данным российской компании "Медиалогия", занимающейся мониторингом в соцсетях, рост был напрямую связан с поражениями России на фронте. Больше всего эти каналы читали, когда российская армия бежала из Харьковской области. И именно тогда конфликт между "военкорами" и официальной пропагандой вышел в публичную плоскость, и здесь стали очевидны некоторые тенденции.

Во-первых, хотя этих каналов в РФ насчитывается уже не один десяток, на самом деле все они работают в едином инфополе. Так, именные Телеграм-каналы "военкоров" публикуют 20-40% оригинального контента, остальные — репосты из других каналов, продвигая друг друга.

С помощью постоянных репостов и взаимных отсылок эти каналы продвигают единую повестку дня. А когда нужно — игнорируют события и темы, которые им невыгодны или на которые они не знают, как реагировать. Самый яркий пример — уход российской армии с Киевщины, Черниговщины и Сумщины, который Минобороны России назвало "перегруппировкой". Коц и Поддубный еще 25 марта сообщали, что украинская армия "в котле под Киевом" и "артиллерия подавляет остатки националистов в треугольнике Гостомель-Буча-Ирпень". А уже 1 апреля "с тяжелым сердцем" признавали, что их армия сбежала в Беларусь.

Во-вторых, связи с руководством России и попытки эти связи скрыть. Так, летом по данным Bloomberg, группа неназванных "военкоров" встречалась с Путиным, чтобы донести до него "катастрофическое положение российской армии" и потребовать мобилизации. Российские анонимные Телеграм-каналы подали другую версию: мол, "военкоров" вызвали на ковер, чтобы "прочистить им мозги" за чрезмерную критику действий российского командования — в частности, обмена пленной из "Азова" Юлии "Тайры" Паевской. И вообще взять нахалов на короткий поводок.

Вторая встреча якобы состоялась в конце сентября, когда Харьковщина уже была освобождена, а в России должны были объявить "частичную мобилизацию". Тогда Путин якобы разрешил публично критиковать действия Министерства обороны в СМИ, чтобы выпустить пар. Тогда появилась мантра "надо перестать лгать", которую озвучила Маргарита Симоньян.

В-третьих, деятельность военкоров направляется на оправдание действий военного руководства, для чего используется подборка универсальных цитат. Например, слова, приписываемые немецкому фельдмаршалу Мольтке: "Главным объектом операций должна являться не территория или укрепленный пункт противника, а его армия; только ее разгром способен решить исход кампании". Ее используют каждый раз, когда российская армия отступает, а украинская берет под контроль населенные пункты.

"Военкоры" могут критиковать командование армии, однако, согласно извечному принципу "царь добрый — бояре плохие", не трогают Путина. Они даже намекали, что именно после сентябрьской встречи с военкорами Путин прозрел. И вот теперь, мол, "начнется все по-настоящему".

В-четвертых, именно военкоры стали оправданием кровожадности и терроризма РФ, ведь призывают воевать по-настоящему, в том числе бить по гражданской инфраструктуре Украины, чтобы "вернуть Украину в Средневековье". Сейчас они радуются: фото и видео наших городов без света – их ежедневный праздник.

Наконец, есть признаки того, что они находятся под влиянием администрации Путина. Несмотря на притворную критичность, "военкоры" всегда остаются в русле ключевых кремлевских нарративов. Когда надо, гасят возмущение и панику — например, так было в случае взрыва на Крымском мосту. Когда надо, наоборот, поднимают температуру до необходимого уровня, ища виновных среди военных комиссаров, командиров или губернаторов.

Главное: среди виновников проблем, о которых пишут "военкоры", никогда не бывает Путина. Он хороший, просто его все обманывают и не говорят всей правды.

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