Этой зимой Украину могут покинуть более 800 тысяч украинцев, — ЮНИСЕФ

В то же время в Британии рассматривают возможность отказа от схемы размещения украинцев, бегущих от войны из-за дыры в бюджете, размером 50 миллиардов фунтов стерлингов.

Related video

Международная организация ЮНИСЕФ предполагает, что более 800 тысяч украинцев из-за войны покинут Украину этой зимой. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В то же время в Британии правительство премьер-министра Риша Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения украинских беженцев из-за дыры в бюджете, размером 50 миллиардов фунтов стерлингов.

Схема британское правительства "Жилье для Украины" предусматривала выплату каждой британской семье 350 фунтов стерлингов в месяц за прием украинцев, бегущих от войны. Однако теперь финансирование этой инициативы могут сократить.

"Пока еще ничего не решено, в преддверии осеннего отчета рассматривается множество различных схем и бюджетов", — рассказал источник журналистам.

Представитель Кабмина Британии рассказал, что в рамках инициативы "Жилье для Украины" 102 тысячи украинских беженцев прибыли в страну. Подавляющее большинство из них хорошо приживается, а британцы хотят размещать их у себя.

"Большинство спонсоров хотят продолжать принимать гостей более шести месяцев, но мы осознаем проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства в связи с ростом стоимости жизни, и продолжаем работать над их поддержкой", — рассказал он.

Кроме того, все беженцы могут работать, учиться и получать пособия.

Напомним, 7 ноября Фокус писал, что некоторые украинские беженцы в Англии могут стать бездомными до конца года или вернуться в Украину. На фоне роста коммунальных расходов некоторые домовладельцы сообщают беженцам, что больше не смогут предоставлять жилье.

Ранее, 3 ноября сообщалось, что в Нидерландах 80% украинцев, бегущих от войны, нашли работу. Большинство из них работает в крупных городах, таких как Амстердам и Гаага.