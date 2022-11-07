Цієї зими Україну можуть покинути понад 800 тисяч українців, — ЮНІСЕФ

Водночас у Британії розглядають можливість відмови від схеми розміщення українців, які тікають від війни через дірку в бюджеті, розміром 50 мільярдів фунтів стерлінгів.

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Міжнародна організація ЮНІСЕФ припускає, що понад 800 тисяч українців через війну покинуть Україну цієї зими. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Водночас, у Британії уряд прем'єр-міністра Ріша Сунака розглядає можливість відмови від схеми розміщення українських біженців через дірку в бюджеті, розміром 50 мільярдів фунтів стерлінгів.

Схема британського уряду "Житло для України" передбачала виплату кожній британській сім'ї 350 фунтів стерлінгів на місяць за прийом українців, які тікають від війни. Однак наразі фінансування цієї ініціативи можуть скоротити.

"Поки що нічого не вирішено, напередодні осіннього звіту розглядається безліч різних схем і бюджетів", — розповіло джерело журналістам.

Представник Кабміну Британії розповів, що в межах ініціативи "Житло для України" 102 тисяч українських біженців прибули в країну. Переважна більшість з них добре приживається, а британці хочуть розміщувати їх у себе.

"Більшість спонсорів хочуть продовжувати приймати гостей понад шість місяців, але ми усвідомлюємо проблеми, з якими стикаються домогосподарства у зв'язку зі зростанням вартості життя, і продовжуємо працювати над їхньою підтримкою", — розповів він.

Крім того, всі біженці можуть працювати, навчатися та отримувати допомогу.

Нагадаємо, 7 листопада Фокус писав, що деякі українські біженці в Англії можуть стати безпритульними до кінця року або повернутися в Україну. На тлі зростання комунальних витрат деякі домовласники повідомляють біженцям, що більше не зможуть надавати житло.

Раніше, 3 листопада повідомлялося, що в Нідерландах 80% українців, які тікають від війни, знайшли роботу. Більшість з них працює у великих містах, таких як Амстердам і Гаага.