ВСУ не будут останавливать свое контрнаступление из-за зимы, — ISW

Пока Россия занимается подготовкой к отправке на фронт около 120 тысяч мобилизованных граждан, Украина, по мнению аналитиков, стремится освободить как можно больше территорий.

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Вооруженные силы Украины из-за наступления зимы не будут останавливать свое успешное контрнаступление. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 10 ноября.

В частности, аналитики называют ошибочными предположения западных экспертов о том, что из-за ухудшения погодных условий контрнаступление ВСУ зайдет в тупик.

В ISW считают, что наступление зимы может нанести ущерб плохо оснащенным ВС РФ в Украине. Однако, хорошо снабженные украинские силы вряд ли остановят свое контрнаступление и могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности для более легкого продвижения, чем в грязные осенние месяцы.

"Если боевые действия и прекратятся этой зимой — это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон. Украина удерживает инициативу и в настоящее время одерживает крупную победу в Херсоне. Прекращение огня обеспечит Кремлю паузу, в которой он так нуждается для восстановления ВС РФ. Крупная победа Украины в Херсонской области не будет последней. Бои будут продолжаться на южном направлении, в Бахмуте Донецкой области и на севере Луганской области, где украинские войска продолжают контрнаступательные операции", — подчеркнули эксперты в своем новом отчете.

В ISW отмечают, что пока Россия занимается подготовкой к отправке на фронт около 120 тысяч мобилизованных граждан, Украина стремится освободить как можно больше территорий. Подытоживая, аналитики добавляют, что прекращение огня будет выгодным исключительно для Кремля, который воспользуется "перерывом" для продолжения геноцида украинского населения в захваченных регионах.

Отметим, что 11 ноября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Издание The Financial Times, в свою очередь, утверждало, что освобождение Херсона позволит украинским военнослужащим накрывать огнем автомагистрали, которые соединяют материковую часть Украины с оккупированным Крымом.