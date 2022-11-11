ЗСУ не зупинятимуть свого контрнаступу через зиму, — ISW

Поки Росія займається підготовкою до відправки на фронт близько 120 тисяч мобілізованих громадян, Україна, на думку аналітиків, прагне звільнити якнайбільше територій.

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Збройні сили України через настання зими не зупинятимуть свого успішного контрнаступу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 10 листопада.

Зокрема, аналітики називають помилковими припущення західних експертів про те, що через погіршення погодних умов контрнаступ ЗСУ зайде в глухий кут.

В ISW вважають, що настання зими може завдати шкоди погано оснащеним ЗС РФ в Україні. Однак добре забезпечені українські сили навряд чи зупинять свій контрнаступ і можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого просування, ніж у брудні осінні місяці.

"Якщо бойові дії і припиняться цієї зими — це буде пов'язано з логістичними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків. Україна утримує ініціативу і нині здобуває велику перемогу в Херсоні. Припинення вогню забезпечить Кремлю паузу, якої він так потребує для відновлення ЗС РФ. Велика перемога України в Херсонській області не буде останньою. Бої триватимуть на південному напрямку, у Бахмуті Донецької області та на півночі Луганської області, де українські війська продовжують контрнаступальні операції", — наголосили експерти у своєму новому звіті.

В ISW зазначають, що поки Росія займається підготовкою до відправки на фронт близько 120 тисяч мобілізованих громадян, Україна прагне звільнити якнайбільше територій. Підсумовуючи, аналітики додають, що припинення вогню буде вигідне виключно для Кремля, який скористається "перервою" для продовження геноциду українського населення у захоплених регіонах.

Зазначимо, що 11 листопада Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив звільнення 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Видання The Financial Times стверджувало, що звільнення Херсона дозволить українським військовослужбовцям накривати вогнем автомагістралі, які з'єднують материкову частину України з окупованим Кримом.