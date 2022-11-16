Шольц: первопричина взрыва ракеты в Польше — российская агрессия против Украины

По словам немецкого канцлера, инцидент в Польше требует тщательного расследования. В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о полной поддержке Украины в расследовании происшествия.

Related video

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал инцидент с упавшей на территории Польши ракетой. По его словам, происшествие необходимо тщательно расследовать, но в любом случае первопричина случившегося — российская агрессия против Украины.

Немецкий канцлер положительно оценил расследование со стороны стран НАТО этого инцидента.

"О каких-либо преждевременных выводах не может быть и речи. Ясно одно: ничего этого не произошло бы без агрессивной войны России против Украины", — написал в Twitter Шольц.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь отметил, что Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать любую необходимую поддержку в разбирательстве данного происшествия.

"Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным. Среди ближайших действий: саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий, которые заставят Россию изменить курс на эскалацию", — написал Кулеба.

По его словам, предоставление Украине современных истребителей F-15 и F-16, а также систем ПВО, позволит перехватывать любые российские ракеты.

"Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда осторожно отреагировал на взрыв ракеты в Пшеводуве. По его словам, это была "вероятнее всего" ракета российского производства, но более точную информацию предоставят после расследования.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с инцидентом в Польше заявил, что Россия непричастна к данному происшествию. По его словам, Анкара пытается организовать двусторонние переговоры по мирному урегулированию в Украине, поэтому возможные провокации — это неправильный метод.