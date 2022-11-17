Оккупанты в Крыму заявляют, что сбили БПЛА возле подстанции "Кафа" в Феодосии

Подстанция на 220 киловольт обеспечивает работу энергомоста на захваченном полуострове.

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В оккупированном Крыму заявляют, что сбили беспилотник в районе узловой подстанции "Кафа" на 220 киловольт в Феодосии. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на Олега Крючкова, который называет себя советником так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

Как уточняется, это одна из двух подстанций, обеспечивающих работу энергомоста через Керченский пролив.

По словам Крючкова, подстанция не повреждена, и энергоснабжение не нарушено.

"По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", — прокомментировал он.

Пособник оккупантов уточнил, что обломки упали на территории энергетического объекта.

О подробностях происшествия российские СМИ пока не сообщают.

Подстанцию "Кафа" оккупанты запустили на территории захваченного полуострова в 2015 году для обеспечения работы энергомоста Крым –– Кубань. Она находится на расстоянии 120 км от Керченского пролива. Подстанция является точкой подключения трех кабельно-воздушных линий энергомоста в Крым и основным распределительным терминалом, обеспечивая разворот энергосистемы полуострова с севера на восток.

Кроме нее, оккупанты при создании крымского энергомоста также подстроили вторую подстанцию –– "Тамань" на 500 киловольт на Таманском полуострове.

Напомним, издание Washington Post со ссылкой на ряд источников пишет, что советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому быть открытым для переговоров с Кремлем по окончанию полномасштабной войны и пересмотреть военные цели, включая возвращение оккупированного Россией Крыма. В таком случае Киев получит дополнительные рычаги воздействия, считают в Белом доме.