Окупанти в Криму заявляють, що збили БПЛА біля підстанції "Кафа" у Феодосії

Підстанція на 220 кіловольт забезпечує роботу енергомосту на захопленому півострові.

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В окупованому Криму заявляють, що збили безпілотник у районі вузлової підстанції "Кафа" на 220 кіловольт у Феодосії. Про це пише російське видання РБК з посиланням на Олега Крючкова, який називає себе радником так званого "голови Криму" Сергія Аксьонова.

Як уточнюється, це одна з двох підстанцій, які забезпечують роботу енергомосту через Керченську протоку.

За словами Крючкова, підстанцію не пошкоджено, й енергопостачання не порушено.

"Щодо підстанції "Кафа". Збито безпілотника. Пошкоджень немає, енергопостачання не порушено", — прокоментував він.

Посібник окупантів уточнив, що уламки впали на території енергетичного об'єкта.

Про подробиці події російські ЗМІ поки що не повідомляють.

Підстанцію "Кафа" окупанти запустили на території захопленого півострова в 2015 році для забезпечення роботи енергомосту Крим — Кубань. Вона знаходиться на відстані 120 км від Керченської протоки. Підстанція є точкою підключення трьох кабельно-повітряних ліній енергомосту в Крим та основного розподільчого терміналу, забезпечуючи розворот енергосистеми півострова з півночі на схід.

Крім неї, окупанти під час створення кримського енергомосту також підлаштували другу підстанцію — "Тамань" на 500 кіловольт на Таманському півострові.

Нагадаємо, видання Washington Post із посиланням на низку джерел пише, що радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван запропонував президенту України Володимиру Зеленському бути відкритим для переговорів із Кремлем після закінчення повномасштабної війни та переглянути воєнні цілі, враховуючи повернення окупованого Росією Криму. У такому разі Київ отримає додаткові важелі впливу, вважають у Білому домі.