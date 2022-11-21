Украина отмечает День десантно-штурмовых войск: 5 фактов о маруновых беретах

Украинские десантники стали на оборону нашей страны еще с 2014 года. С тех пор ДШВ закалялись в боях против оккупантов.

Related video

21 ноября в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Фокус собрал 5 фактов об украинских десантниках.

День ДШВ — отход от советских традиций

С 21 ноября 2017 года на Михайловской площади в Киеве прошла торжественная церемония, на которой десантникам выдали береты цвета марун — вместо голубых, которые были еще в советской армии. Темно-бордовый цвет используется в большей части западных стран. Как заявлял тогдашний президент Украины Петр Порошенко, он символизирует цвет крови, пролитой в боях за Украину.

[ + – ] Михаил Забродский был командующим и одним из инициаторов изменений в ДШВ

Таким образом день ДШВ стали отмечать 21 ноября, а не 2 августа вместе с Россией.

Что означает эмблема ДШВ?

На эмблеме десантно-штурмовых войск изображен серый парашют на фоне золотых крыльев, а по центру — волнистый меч с рукояткой золотого цвета. Внизу написан девиз десантников: "Всегда первые". На флаге ДШВ с обратной стороны по центру изображен Архистратиг Михаил в боевой экипировке.

[ + – ] Эмблема десантно-штурмовых войск

Летний рейд десанта в 2014

Михаил Забродский на тот момент был командующим 95-й аэромобильной бригады ВСУ в звании генерал-майор. 95-я бригада ДШВ под командованием Забродского совершила рейд длиной в 470 км, из которых 170 км пролегали в тылу врага. Подразделения ВСУ впервые столкнулись тогда с регулярными частями ВС РФ.

Основная задача ВСУ заключалась в деблокаде украинских частей на северо-востоке Луганщины и востоке Донецкой области. В ходе операции части 95-й, 30-й, 51-й и 25-й бригад принимали участие в боях за Саур-Могилу, Степановку и Мариновку, чтобы деблокировать подразделения 24-й отдельной механизированной бригады, 72-й отдельной механзированной бригады и 79-й отдельной аэромобильной бригады.

[ + – ] Документальный фильм о рейде украинского десанта

Операция прошла успешно. Удалось деблокировать 3 тысячи украинских бойцов и более 250 единиц техники.

Десантно-штурмовые войска — элита украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем обращении к десанту назвал бойцов элитой войска и гордостью нации.

"Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск — легендарные. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов", — отметил Залужный.

[ + – ] 21 ноября в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск

День ДШВ: украинский десант на всех линиях фронта

Украинские десантники с первых дней полномасштабного вторжения стоят на защите нашей страны. Бойцы принимали участие в боях на севере Украины при попытке захватить Киев, на востоке Украины отбивали попытки штурма оккупантов, на юге страны — при обороне, а затем и контрнаступлении в Николаевской и Херсонской областях.

[ + – ] Трофейный Т-80БВМ в 46-й бригаде

Также десант захватывает российскую технику. Например, 46-я десантно-штурмовая бригада 4 ноября захватила российский танк Т-80БВМ — это самая современная модернизация семейства Т-80 в армии РФ.

Важно