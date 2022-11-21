Україна відзначає День десантно-штурмових військ: 5 фактів про марунові берети

Українські десантники стали на оборону нашої країни ще з 2014 року. Відтоді ДШВ загартовувалися в боях проти окупантів.

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21 листопада в Україні відзначають День десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Фокус зібрав 5 фактів про українських десантників.

День ДШВ — відхід від радянських традицій

З 21 листопада 2017 року на Михайлівській площі в Києві відбулася урочиста церемонія, на якій десантникам видали берети кольору маруни — замість блакитних, які були ще в радянській армії. Темно-бордовий колір використовується здебільшого в західних країн. Як заявляв тодішній президент України Петро Порошенко, він символізує колір крові, пролитої у боях за Україну.

[ + – ] Михайло Забродський був командувачем та одним із ініціаторів змін у ДШВ

Так, День ДШВ стали відзначати 21 листопада, а не 2 серпня разом з Росією.

Що означає емблема ДШВ?

На емблемі Десантно-штурмових військ зображений сірий парашут на фоні золотих крил, а по центру хвилястий меч з рукояткою золотого кольору. Внизу написано девіз десантників: "Завжди перші". На прапорі ДШВ зі зворотного боку по центру зображено Архистратига Михайла в бойовому екіпіруванні.

[ + – ] Емблема Десантно-штурмових військ

Літній рейд десанту у 2014

Михайло Забродський на той момент був командувачем 95-ї аеромобільної бригади ЗСУ у званні генерал-майор. 95-а бригада ДШВ під командуванням Забродського здійснила рейд завдовжки 470 км, з яких 170 км пролягали в тилу ворога. Підрозділи ЗСУ вперше зіткнулися тоді з регулярними частинами ЗС РФ.

Основне завдання ЗСУ полягало у деблокаді українських частин на північному сході Луганщини та сході Донецької області. Під час операції частини 95-ї, 30-ї, 51-ї та 25-ї бригад брали участь у боях за Савур-Могилу, Степанівку та Маринівку, щоб деблокувати підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади, 72-ї окремої механізованої бригади та 79-ї окремої аеромобільної бригади.

[ + – ] Документальний фільм про рейд українського десанту

Операція пройшла успішно. Вдалося деблокувати 3 тисячі українських бійців та понад 250 одиниць техніки.

Десантно-штурмові війська — еліта української армії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму зверненні до десанту назвав бійців елітою війська та гордістю нації.

"Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогові. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ — легендарні. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася у колір ваших беретів", — зазначив Залужний.

[ + – ] 21 листопада в Україні відзначають День десантно-штурмових військ

День ДШВ: український десант на всіх лініях фронту

Українські десантники від перших днів повномасштабного вторгнення стоять на захисті нашої країни. Бійці брали участь у боях на півночі України під час спроби захопити Київ, на сході України відбивали спроби штурму окупантів, на півдні країни — під час оборони, а потім і контрнаступу у Миколаївській та Херсонській областях.

[ + – ] Трофейний Т-80БВМ у 46-й бригаді

Також десант захоплює російську техніку. Наприклад, 46-а десантно-штурмова бригада 4 листопада захопила російський танк Т-80БВМ — це найсучасніша модернізація сімейства Т-80 в армії РФ.

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