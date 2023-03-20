Примножить успіхи ЗСУ: Рада достроково припинила повноваження генерала Забродського (фото)

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Михайло Забродський повернеться на військову службу та зможе отримати посаду заступника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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У понеділок, 20 березня, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата "Європейської солідарності" генерал-лейтенанта Збройних Сил України Михайла Забродського. Про це написав народний депутат та член фракції "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Гончаренко зазначив, що за відставку Забродського проголосували 307 народних депутатів. Він також додав, що генерала, ймовірно, буде призначено на посаду заступника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Рішення підтримали 307 народних депутатів

"Це була честь працювати разом із такою людиною в парламенті. Впевнений, що досвід генерала Забродського дозволить нашому війську примножити успіхи", — заявив Олексій Гончаренко.

Рада припинила депутатські повноваження генерала Забродського

Інформацію про припинення депутатських повноважень генерала Забродського також підтвердив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Раніше, 17 березня, з'явилася інформація, що Михайло Забродський склав свій мандат. Повідомлялося, що відповідну заяву він написав 10 березня.

Генерал Забродський склав мандат

За словами народного депутата і заступника голови партії "Голос" Ярослава Юрчишина, генерал Забродський протягом тривалого часу допомагає головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та збирається зосередити увагу на роботі у Генштабі.

Михайло Забродський – генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ із 2015 по 2019 роки. З листопада 2017 року по березень 2018 року був командувачем АТО на сході України.

У 2019 році Забродський брав участь у дострокових парламентських виборах від партії "Європейська солідарність" та отримав 4 місце у партійному списку.

Нагадаємо, що 20 березня до Верховної Ради України було внесено проєкт постанови про відставку голови Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова. Заяву про відставку Федоров подав 18 березня.

Ще ми писали, що 20 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Федорова мають перевести на іншу посаду.