Приумножит успехи ВСУ: Рада досрочно прекратила полномочия генерала Забродского (фото)
По словам нардепа Алексея Гончаренко, Михаил Забродский вернется на военную службу и может получить должность заместителя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В понедельник, 20 марта, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Европейской солидарности" генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Михаила Забродского. Об этом написал народный депутат и член фракции "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Гончаренко отметил, что за отставку Забродского проголосовали 307 народных депутата. Он также добавил, что генерал, вероятно, будет назначен на должность заместителя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Это была честь работать вместе с таким человеком в парламенте. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашему войску приумножить успехи", — заявил Алексей Гончаренко.
Информацию о прекращении депутатских полномочий генерала Забродского также подтвердил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Ранее, 17 марта, появилась информация о том, что Михаил Забродский сложил свой мандат. Сообщалось, что соответствующее заявление он написал 10 марта.
По словам народного депутата и заместителя главы партии "Голос" Ярослава Юрчишина, генерал Забродский в течение продолжительного времени помогает главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и собирается сосредоточить внимание на работе в Генштабе.
Михаил Забродский – генерал-лейтенант ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками с 2015 по 2019 год. С ноября 2017 по март 2018 года был командующим АТО на востоке Украины.
В 2019 году Забродский принимал участие в досрочных парламентских выборах от партии "Европейская солидарность" и получил 4 место в партийном списке.
Напомним, что 20 марта в Верховную Раду Украины был внесен проект постановления об отставке главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова. Заявление об отставке Федоров подал 18 марта.
Еще мы писали о том, что 20 марта Верховная Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что Федорова должны перевести на другую должность.