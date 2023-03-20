Приумножит успехи ВСУ: Рада досрочно прекратила полномочия генерала Забродского (фото)

По словам нардепа Алексея Гончаренко, Михаил Забродский вернется на военную службу и может получить должность заместителя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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В понедельник, 20 марта, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Европейской солидарности" генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Михаила Забродского. Об этом написал народный депутат и член фракции "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Гончаренко отметил, что за отставку Забродского проголосовали 307 народных депутата. Он также добавил, что генерал, вероятно, будет назначен на должность заместителя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Решение поддержали 307 народных депутата

"Это была честь работать вместе с таким человеком в парламенте. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашему войску приумножить успехи", — заявил Алексей Гончаренко.

Рада прекратила депутатские полномочия генерала Забродского

Информацию о прекращении депутатских полномочий генерала Забродского также подтвердил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Ранее, 17 марта, появилась информация о том, что Михаил Забродский сложил свой мандат. Сообщалось, что соответствующее заявление он написал 10 марта.

Генерал Забродский сложил мандат

По словам народного депутата и заместителя главы партии "Голос" Ярослава Юрчишина, генерал Забродский в течение продолжительного времени помогает главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и собирается сосредоточить внимание на работе в Генштабе.

Михаил Забродский – генерал-лейтенант ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками с 2015 по 2019 год. С ноября 2017 по март 2018 года был командующим АТО на востоке Украины.

В 2019 году Забродский принимал участие в досрочных парламентских выборах от партии "Европейская солидарность" и получил 4 место в партийном списке.

Напомним, что 20 марта в Верховную Раду Украины был внесен проект постановления об отставке главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова. Заявление об отставке Федоров подал 18 марта.

Еще мы писали о том, что 20 марта Верховная Рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что Федорова должны перевести на другую должность.