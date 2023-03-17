Больше работы в Генштабе: генерал Забродский написал заявление о сложении мандата в Раде

Как отметил один из нардепов, Забродский уже долгое время лично "помогает" главнокомандующему Залужному. Заявление о сложении полномочий написано 10 марта.

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский составил депутатский мандат. Его заявление добавлено в парламенте к проекту постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Забродского М.В." (№9114).

Отмечается, что заявление написано 10 марта этого года. Пока сам Забродский не комментировал свое решение.

Как отметил в Telegram нардеп Ярослав Юрчишин, Забродский уже долгое время лично помогает главнокомандующему Валерию Залужному. Он намерен сконцентрироваться на работе в Генеральном штабе, чтобы и дальше применять военный опыт.

Михаил Забродский – генерал-лейтенант ВСУ, избранный народным депутатом Украины IX созыва от "Европейской солидарности" в 2019 году как беспартийный. Он был командующим Десантно-штурмовыми войсками в период 2015 – 2019 годов. Он также выполнял функции руководителя антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей.

Ранее Фокус сообщал, что Верховная рада лишила мандата избранного от "Слуги народа" Александра Трухина. Это произошло после скандала с патрульными и подписания с прокурором САП соглашения о признании виновности. Украинский парламент проголосовал 23 февраля за прекращение полномочий нардепа Александра Трухина.

Также Вадим Новинский составил депутатский мандат. Он попал в Верховную Раду IX созыва от избирательного округа в Мариуполе и работал с местными властями. В связи с полномасштабным вторжением российских войск и оккупацией Мариуполя парламентарий решил добровольно сложить мандат народного депутата.