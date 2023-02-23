Предлагал взятку патрульным: Рада лишила мандата избранного от СН нардепа Трухина

Парламентарий после сложения полномочий взял на себя обязательство в течение месяца перечислить 6 млн гривен в поддержку ВСУ.

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Нардеп Александр Трухин, избранный в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга народа", после скандала с патрульными и подписания с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) соглашения о признании виновности сегодня, 23 февраля, написал заявление о составлении мандата. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Заявление А.Трухина о составлении мандата народного депутата. Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", — написал он.

Позже стало известно, что 23 февраля Верховная Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина (обновлено 13:47).

22 февраля суд признал нардепа Александра Трухина виновным в попытке подкупа патрульных полицейских (ч. 1 ст. 369 УК Украины). Согласно Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него. Кроме того, нардеп взял на себя обязательство в течение месяца перевести 6 млн гривен в поддержку ВСУ, особенно на проект "Армия дронов" от United24.

Напомним, что скандальная история с нардепом Трухиным произошла летом 2021 года. На Бориспольской трассе он попал в ДТП. Вину за нее тогда взял мужчина, который ехал в авто с Трухиным, а также получил штраф в размере 850 грн.

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского с места ДТП, где видно, что у Трухина были признаки алкогольного опьянения, он пытался покинуть место аварии и предлагал правоохранителям сумку с вероятно деньгами (на видео говорится о 150 тысяч денежных средств). После публикации видео лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия осудил действия Трухина. 2 февраля нардепа исключили из партии "Слуга народа", но во фракции он оставался.