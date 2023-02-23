Пропонував хабар патрульним: Рада позбавила мандата обраного від СН нардепа Трухіна

Парламентар після складання повноважень взяв на себе зобов'язання протягом місяця перерахувати 6 млн гривень на підтримку ЗСУ.

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Нардеп Олександр Трухін, якого обрали до Верховної Ради у 2019-му році від партії "Слуга народу", після скандалу з патрульними та підписання з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) угоди про визнання винуватості сьогодні, 23 лютого, написав заяву про складання мандату. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Заява О.Трухіна про складання мандату народного депутата. Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні", — написав він.

Пізніше стало відомо, що 23 лютого Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна.

22 лютого суд визнав нардепа Олександра Трухіна винним у спробі підкупу патрульних поліцейських (ч. 1 ст. 369 КК України). Згідно з Конституцією, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього. Крім того, нардеп взяв на себе зобов'язання протягом місяця перевести 6 млн гривень на підтримку ЗСУ, особливо на проєкт "Армія дронів" від United24.

Нагадаємо, що скандальна історія з нардепом Трухіним сталася влітку 2021 року. На Бориспільській трасі він втрапив у ДТП. Провину за неї тоді взяв чоловік, який їхав в авто з Трухіним, а також він отримав штраф у розмірі 850 грн.

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП, де видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався покинути місце аварії й пропонував правоохоронцям сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч грошових коштів). Після публікації відео лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія засудив дії Трухіна. 2 лютого нардепа виключили з партії "Слуга народу", але у фракції він залишався.