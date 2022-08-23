Рік після ДТП з нардепом Трухіним: справа закінчилася штрафом 850 гривень, – ЗМІ

За даними журналістів, Дарницький райсуд Києва виніс ухвалу Віктору Склемі, чоловік представився водієм парламентаря. Олександр Трухін їхав на Audi та влетів у Ford, постраждали 6 людей, зокрема діти.

Історія з резонансною аварією за участю народного депутата Олександра Трухіна закінчилася штрафом 850 гривень. Про це повідомило видання "Полтавщина" з посиланням на реєстр судових рішень.

Штраф отримав чоловік, який представився водієм парламентаря. Журналісти пишуть, що Дарницький райсуд Києва виніс адмінпостанову Віктору Склемі.

Суддя Олена Лужецька 9 серпня визнала його винним в аварії та призначила 850 гривень штрафу як адміністративне стягнення, зазначили автори.

ДТП за участю Олександра Трухіна — коротка передісторія

Олександр Трухін влаштував автомобільну аварію 23 серпня на в'їзді до Києва. Унаслідок цього постраждали 6 осіб, зокрема й неповнолітні. Трухін їхав на автомобілі Audi, який врізався у Ford. Після зіткнення це авто в'їхало в машину Daewoo, де були діти.

Трухін уперше прокоментував аварію під Києвом, але не уточнив, чи був він за кермом під час ДТП. Політик говорив про готовність відмовитися від депутатського мандату, якщо цього вимагатиме поворот у справі та його колеги.

"Українська правда" публікувала відео, на якому Олександр Трухін пропонував поліцейському "вирішити питання" через главу МВС Дениса Монастирського та сказав, що в його машині лежить сумка зі "150 тисячами".

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну "слуги народу" хотіли почати збирати підписи за виключення Трухіна з фракції у Раді.

Трухіна виключили з партії "Слуга народу" 2 лютого після публікації у ЗМІ розслідування про ДТП за його участю. Депутат пропонував патрульному поліцейському хабар.