Год после ДТП с нардепом Трухиным: дело закончилось штрафом в 850 гривен, – СМИ

По данным журналистов, Дарницкий райсуд Киева вынес постановление Виктору Склеме, мужчина представился водителем парламентария. Александр Трухин ехал на Audi и влетел в Ford, пострадали 6 человек, в том числе дети.

История с резонансной аварией с участием народного депутата Александра Трухина закончилась штрафом в 850 гривен. Об этом сообщило издание "Полтавщина" со ссылкой на реестр судебных решений.

Штраф получил мужчина, который представился водителем парламентария. Журналисты пишут, что Дарницкий райсуд Киева вынес админпостановление Виктору Склеме.

Судья Елена Лужецкая 9 августа признала его виновным в аварии и назначила 850 гривен штрафа в качестве административного взыскания, отметили авторы.

ДТП с участием Александра Трухина – краткая предыстория

Александр Трухин устроил автомобильную аварию 23 августа на въезде в Киев. В результате пострадали 6 человек, в том числе и несовершеннолетние. Трухин ехал в автомобиле Audi, который врезался в Ford. После столкновения это авто въехало в машину Daewoo, где были дети.

Трухин первый раз прокомментировал аварию под Киевом, но не уточнил, был ли он за рулем во время ДТП. Политик говорил о готовности отказаться от депутатского мандата, если этого потребует поворот в деле и его коллеги.

"Украинская правда" публиковала видео, на котором Александр Трухин предлагал полицейскому "решить вопрос" через главу МВД Дениса Монастырского и сказал, что в его машине лежит сумка со "150 тысячами".

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину "слуги народа" хотели начать собирать подписи за исключение Трухина из фракции в Раде.

Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля после публикации в СМИ расследования о ДТП с его участием. Депутат предлагал патрульному полицейскому взятку.