Більше роботи у Генштабі: генерал Забродський написав заяву про складання мандату у Раді

Як зазначив один із нардепів, Забродський уже тривалий час особисто допомагає головнокомандувачу Залужному. Заява щодо складання повноважень написана 10 березня.

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Народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Забродський склав депутатський мандат. Його заява додана у парламенті до проєкту постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Забродського М.В." (№9114).

Зазначається, що заява написана 10 березня цього року. Наразі сам Забродський не коментував своє рішення.

Як зазначив у Telegram нардеп Ярослав Юрчишин, Забродський уже тривалий час особисто допомагає головнокомандувачу Валерію Залужному. Він має намір сконцентруватися на роботі у Генеральному штабі, щоб й надалі застосовувати військовий досвід.

Михайло Забродський – генерал-лейтенант ЗСУ, обраний народним депутатом України IX скликання від "Європейської солідарності" у 2019 році як безпартійний. Він був командувач Десантно-штурмових військ у період 2015 – 2019 років. Також він виконував функції керівника антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей.

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна рада позбавила мандата обраного від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Це відбулося після скандалу з патрульними та підписання з прокурором САП угоди щодо визнання винуватості. Український парламент проголосував 23 лютого за припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна.

Також Вадим Новинський склав депутатський мандат. Він потрапив у Верховну Раду IX скликання від виборчого округу в Маріуполі та працював з місцевою владою. У зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ і окупацією Маріуполя парламентарій вирішив добровільно скласти мандат народного депутата.