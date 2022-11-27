ВС РФ обстреляли Херсон: ударили по линиям передач, которые питают областной центр

26 ноября в Херсоне впервые после деоккупации наладили электроснабжение и около 5% жителей уже были со светом.

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Российские войска нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, которые питают недавно освобожденный областной центр. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Только что ра**сты попали в линии электропередач, питающих город. Специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над их восстановлением", — написал он.

Позже Янушевич написал, что меньше чем за полчаса украинским энергетикам удалось починить поврежденные электросети. Электроэнергию в дома жителей Херсона удалось вернуть.

Он отметил, что украинские специалисты сделали невозможное и всего за две недели в городе начало появляться электричество. С 26 ноября в областном центре начали поэтапно подключать бытовых пользователей. Около 5% жителей были со светом.

Янушевич добавил, что энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет во все дома города.

"К тому же подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВ. Специалисты работают, чтобы вернуть свет в дома херсонцев", — написал он.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что в Херсоне наладили электроснабжение впервые после деоккупации. В ОП заявили, что изначально подключают объекты критической инфраструктуры, а затем — бытовых пользователей.

При отступлении российские войска оставили областной центр без электричества и воды. В частности, оккупанты подорвали ЛЭП и заявили о "теракте", якобы совершенном украинскими диверсантами.