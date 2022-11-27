Украинские военные попали в ДТП на границе Латвии и Эстонии: подробности (фото, видео)

Служащих ВСУ доставили в местные больницы. Некоторые из военных, пострадавших в столкновении автобуса с грузовиком, находятся в тяжелом состоянии.

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В субботу, 26 ноября, возле города Айнажи (на границе Латвии и Эстонии) украинские военные попали в серьезное ДТП, результатом которого стала смерть человека. Об этом сообщило местное СМИ ERR.

Эстонский автобус, следовавший из Таллинна в Ригу, на плохо освещенной дороге столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб и 26 пассажиров получили ранения.

По данным Генерального штаба Сил обороны Эстонии, погибшим оказался водитель автобуса, перевозившего заказы для Сил обороны.

Кроме того, ранения получили и были доставлены в медицинские учреждения один солдат эстонской обороны и 25 украинских военных.

В свою очередь Delfa пишет, что в Пярнускую больницу доставили десять человек, троим из них потребовалась более серьезная помощь, а одного пострадавшего перевели в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне.

К слову, по сообщению местных СМИ, в субботу на той же трассе произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, так как выпавший снег и лед сделали дорогу скользкой.

В свое время Фокус писал, что в Мариуполе военные попали в ДТП. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города в тяжелом состоянии.

Наше издание также писало, что во Львовской области произошло ДТП с участием военного авто. В результате столкновения с военным авто, четверо пассажиров автомобиля Volkswagen погибли на месте. Среди них был 7-летний ребенок.