Українські військові потрапили у ДТП на кордоні Латвії та Естонії: подробиці (фото, відео)

Службовців ЗСУ доправили до місцевих лікарень. Деякі з військових, які постраждали у зіткненні автобуса з вантажівкою, перебувають у тяжкому стані.

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У суботу, 26 листопада, біля міста Айнажі (на кордоні Латвії та Естонії) українські військові потрапили у серйозну ДТП, наслідком якої стала смерть людини. Про це повідомило місцеве ЗМІ ERR.

Естонський автобус, що прямував з Таллінна до Риги, на погано освітленій дорозі зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цього одна людина загинула та 26 пасажирів отримали поранення.

За даними Генерального штабу Сил оборони Естонії, загиблим виявився водій автобуса, який перевозив замовлення для Сил оборони.

Крім того, поранення отримали та були доставлені до медичних закладів один солдат естонської оборони та 25 українських військових.

Зі свого боку Delfa пише, що до Пярнуської лікарні доставили десять осіб, трьом з них була потрібна серйозніша допомога, а одного постраждалого перевели до Північно-Естонської регіональної лікарні в Таллінні.

До речі, за повідомленням місцевих ЗМІ, у суботу на тій же трасі сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, оскільки сніг і лід зробили дорогу слизькою.

Свого часу Фокус писав, що у Маріуполі військові потрапили у ДТП. Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другого військовослужбовця доставили до лікарні швидкої медичної допомоги міста у тяжкому стані.

Наше видання також писало, що у Львівській області сталася ДТП за участю військового авто. Внаслідок зіткнення з військовим авто четверо пасажирів автомобіля Volkswagen загинули на місці. Серед них була 7-річна дитина.