На Львівщині сталася ДТП за участю військового авто, є жертви

Внаслідок зіткнення з військовим авто, четверо пасажирів автомобіля Volkswagen загинули на місці. Серед них була 7-річна дитина.

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Увечері, 15 вересня, у Львівській області на автотрасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення військового авто та легкового автомобіля Volkswagen загинуло четверо людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Львівщини.

Трагедія сталася близько 20:00 біля населеного пункту Броди. Зіткнення автомобілів було таким, що чотири пасажири Volkswagen, зокрема й 7-річний хлопчик, загинули на місці.

"Крім того, водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей 4 та 6 років, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські також зазначили, що ДТП сталася за участю військового авто, водій якого не постраждав.

На місце події виїхали слідчі поліції Львівської області та співробітники Золочівського районного відділення поліції, які разом зі слідчими встановлювали механізм та обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП у Києві. Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, Зеленський отримав легкі синці і його стану здоров'я нічого не загрожує.

У мережі з'явилися відео з потерпілим водієм легкового автомобіля, який зіткнувся з президентом Зеленського. Чоловіку надали екстрену допомогу та доправили до лікарні.