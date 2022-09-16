Во Львовской области произошло ДТП с участием военного авто, есть жертвы

В результате столкновения с военным авто, четверо пассажиров автомобиля Volkswagen погибли на месте. Среди них был 7-летний ребенок.

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Вечером 15 сентября во Львовской области на автотрассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП. В результате столкновения военного авто и легкового автомобиля Volkswagen погибло четыре человека, среди которых один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Трагедия произошла около 20:00 возле населенного пункта Броды. Столкновения автомобилей было таким, что четыре пассажира Volkswagen, в том числе и 7-летний мальчик, погибли на месте.

"Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Полицейские также отметили, что ДТП произошло с участием военного авто, водитель которого не пострадал.

На место происшествия выехали следователи полиции Львовской области и сотрудники Золочевского районного отделения полиции, которые вместе со следователями устанавливали механизм и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, Зеленский получил легкие ссадины и его состоянию здоровья ничего не угрожает.

В Сети появились видео с пострадавшим водителем легкового автомобиля, который столкнулся с авто президента Зеленского. Мужчине оказали экстренную помощь и доставили в больницу.